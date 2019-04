Bielefeld. Die deutsche Autoindustrie steht am Scheideweg, Diesel-Gate und die Fahrverbots-Debatte lähmen die Branche. Dabei hatte es so gut angefangen: Das deutsche Wirtschaftswunder ist eng verbunden mit der Automobilisierung. Im ersten Teil unserer fünfteiligen Serie blickt ein Historiker auf die große Bedeutung von VW, Mercedes und Opel für die deutsche Wirtschaftsgeschichte.

In der deutschen Nachkriegsgeschichte entwickelte sich das Auto für den Einzelnen zum Träger von sozialem Wohlbefinden, bürgerlichem Freiheitsgefühl, wirtschaftlichen Teilhabechancen und gesellschaftlichem Prestige. Für das Land war es Leitparameter für ökonomischen Erfolg („Made in Germany“), was bis zur Symbolfunktion für Erfolg und Misserfolg der politischen Systeme in Ost und West reichte. Wer Mobilität heute wandeln will, kommt am Verständnis dieser Grundlagen nicht vorbei.



Das Wirtschaftswunder läutete den Massenkonsum ein

Westdeutschland trat nach dem Zweiten Weltkrieg mit großer Verspätung in das „Zeitalter des Massenkonsums“ ein. Kennzeichen dieses Abschnitts der nachindustriellen Entwicklung, der in den Vereinigten Staaten schon in den „Goldenen Zwanziger Jahren“ einsetzte, war die weite Verbreitung dauerhafter Konsumgüter, deren Flaggschiff neben Haushaltsgeräten wie Kühlschränken oder Staubsaugern das Automobil war. Mit ihm verbindet sich im Bewusstsein der meisten Deutschen das „Wirtschaftswunder“ der 50er-Jahre – und bis heute eine wichtige Säule ihres Lebensgefühls.

Überraschenderweise konnte die Bundesrepublik dabei an die Entwicklung der 30er-Jahre anknüpfen. Den Autokult jener Jahre lenkte die Regierung Hitler durch massiven Druck auf die Preise gängiger Wagentypen (Opel P4, DKW Reichsklasse, Opel Kadett etc.), durch die Neuentwicklung einfacher und preisgünstiger Modelle (Kraft durch Freude- (KdF) Wagen = Volkswagen) und die Aufhebung der Kraftfahrzeugsteuer (1933) in Richtung Massenkonsum, auch wenn der Krieg weit gespannte Planungen vorerst zur Makulatur machte. Immerhin wurde der 1933 einsetzende Autobahnbau in Konkurrenz zur Rüstungsindustrie bis 1942 weitergeführt (1939: 3065 Kilometer, 1849 Kilometer in Bau).



Zahl der Autobesitzer wuchs rasant

Auch die Zahl der Autobesitzer wuchs schneller als in den Nachbarländern. Neben dem Erfolg von Coca Cola, von Hollywood-Filmen und anderen Produkten der US-Unterhaltungsindustrie, einer massiven Werbung für Eigenheime, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Fotoapparate und Küchengeräte schuf gerade auch die Automobilisierung ein Klima der Konsumorientierung. Das trotz Devisenknappheit mit hochspezialisierten US-Maschinen ausgestattete VW-Werk konnte seine Arbeit freilich nicht vor 1940 aufnehmen, um sich dann aus naheliegenden Gründen ganz auf die Produktion von Militärfahrzeugen zu konzentrieren.

Der Autor Werner Abelshauser, der Autor dieses Gastbeitrags im Rahmen der Serie "Zukunft der Mobilität", ist Wirtschaftshistoriker an der Universität Bielefeld.





Neu für die 50er-Jahre war hingegen, dass der Konsum langlebiger Gebrauchsgüter nicht mehr auf mittlere und gehobene Einkommensklassen begrenzt war, sondern mit wachsendem Realeinkommen in nahezu alle Schichten der Bevölkerung einsickerte. Die Demokratisierung des Konsums – ein Effekt, der seit der Industriellen Revolution für zahlreiche, vormals dem privilegierten Konsum herrschender Schichten vorbehaltene Verbrauchsgüter nachzuweisen ist – setzte sich erneut durch. Kennzeichnend für diese Entwicklung ist das Scheitern schichtspezifisch konzipierter Automobile (z.B. die „Kabinenroller“ von Gutbrod, Maico oder Messerschmidt) nebst der Motorisierungsvariante „Kraftrad“.



Typisch ist auch der Siegeszug des auf technische Funktionalität und ein (Käufer-)schichtübergreifendes Image angelegten VW-Käfers. Die amerikanische Automobilindustrie war in den 50er-Jahren deshalb weniger Vorbild für die deutsche als in den 20er- oder 30er-Jahren. In den 60er-Jahren schon drehte sich die Richtung der Beeinflussung sogar um, wofür die Exporterfolge des Volkswagens, später auch von Nobelmarken wie Daimler Benz, BMW oder Porsche Zeugnis ablegen.

Isetta und Goggomobil für die Massen

Gleichzeitig stieg der Anteil der Arbeitnehmer unter den neuen Automobilisten von 8,8 (1950) auf 53 Prozent (1960). Folgerichtig bestimmten Kleinwagen der Marken Lloyd (Borgward), Isetta (BMW) oder Goggomobil (Glas) den Markt und neigten sich tief herab zur langsam aber zügig steigenden Kaufkraft der Massen. Das private Automobil wurde in den 50er-Jahren zum Schlüsselbegriff für soziales Wohlbefinden, bürgerliches Freiheitsgefühl, wirtschaftliche Erwerbschancen und gesellschaftliches Prestige.

Die Konsequenzen, die sich daraus für Städtebau, Siedlungspolitik, Freizeitgestaltung, Kommunikationsverhalten, Wirtschaftsstruktur, Umwelt, ja nahezu für alle Bereiche des menschlichen Lebens ergaben, revolutionierten das westdeutsche Alltagsleben. In den 50er-Jahren stieg der Anteil des Individualverkehrs an den gesamten Verkehrsleistungen im Personenverkehr von 33,1 auf 63 Prozent, während der Anteil der Eisenbahn von 37,5 auf 17,1 Prozent und der des öffentlichen Personennahverkehrs von 28,8 auf 18,9 Prozent zurückging.



In der DDR hatte das Auto wirtschaftlich geringe Bedeutung

Dagegen war der Pkw für Wirtschaft und Gesellschaft der DDR von geringer Bedeutung. In beiden deutschen Staaten hatte der Maschinen- und Fahrzeugbau zwar mit rund 25 Prozent etwa gleich hohe Anteile. Während aber in Westdeutschland die Kraftfahrzeugindustrie etwa 40 Prozent der Produktion des Maschinen- und Fahrzeugbaus ausmachte, waren es in der DDR lediglich 18 Prozent. Mit entscheidend dafür war die unterschiedliche Bedeutung des Außenhandels. Während die durchschnittliche Exportquote der westdeutschen Wirtschaft am Ende der 50er-Jahre bei 16 Prozent lag, machte die Automobilindustrie mehr als die Hälfte ihrer Umsätze im Ausland.

VW-Werke in 160 Ländern

Das VW-Werk war in nicht weniger als 160 Ländern präsent und konnte auf knappe Rohstoffe zurückgreifen. Die Plastikkarosse des Trabant war dagegen dieser Knappheit im östlichen „Weltmarkt“-Segment geschuldet und trug zusammen mit der schwachen Motorisierung beider DDR-Autotypen (Wartburg, Trabant) zu deren schlechtem Ruf bei – von jahrelangen Wartezeiten bei der Beschaffung ganz zu schweigen.

Kein Zweifel: Das Automobil ist zu einer Ikone des deutschen Wohlstandes geworden – in wirtschaftlicher wie in gesellschaftlicher Hinsicht. Es ist nicht zuletzt diese Tatsache, die die Herausforderung, der die Autoindustrie heute begegnet, so schwierig gestaltet.