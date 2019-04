Berlin. Neues Kapitel beim CDU-Wirtschaftsrat, der 12 000 Unternehmen vertritt: Mit Astrid Hamker aus Osnabrück soll erstmals eine Frau an der Spitze dieser Vereinigung stehen.

Die 52-Jährige soll am 11. April 2019 vom rund 70-köpfigen Bundesvorstand offiziell für die Wahl zur Präsidentin nominiert werden. Die erste Hürde im Präsidium des Wirtschaftsrates hat sie schon Ende Februar genommen, dort wurde sie einstimmig vorgeschlagen hat. Auf einer Bundesdelegiertenversammlung am 4. Juni wird der Wirtschaftsrat dann den Führungs- und Generationswechsel vollziehen.

Wenn die 500 Delegierten für Hamker stimmen, gehört die bisherige Schatzmeisterin zur Führungsriege im politischen Berlin. Die Gesellschafterin der Piepenbrock-Gruppe – ihr Vater ist Hartwig Piepenbrock – würde dem Unternehmer Werner Bahlsen nachfolgen, der nicht mehr kandidiert für den ehrenamtlichen Präsidentenposten.



Kein Neuland

Neuland betritt die Christdemokratin nicht: Hamker, die in St. Gallen Betriebswirtschaft studierte, hat langjährige Erfahrung als Unternehmerin. Sie ist mehrfache Aufsichtsrätin und gilt als überzeugte Marktwirtschaftlerin, die zudem die „Marke CDU“ aufpolieren will. Die Osnabrückerin gilt als Wunschkandidatin des Wirtschaftsrats, dessen Präsidium sie einstimmig vorschlug. Der unionsnahe Verband vertritt die Interessen von Unternehmern gegenüber der Partei. Vizepräsident wird Friedrich Merz sein, der auf dem CDU-Bundesparteitag bei der Neuwahl der CDU-Bundesspitze nur knapp Annegret Kramp-Karrenbauer unterlegen war. Merz erreichte 48 Prozent, Kramp-Karrenbauer wurde mit 52 Prozent der Stimmen zur Nachfolgerin von Angela Merkel als CDU-Chefin gewählt.

Hamker, Mutter zweier erwachsener Kinder, nimmt zusätzlich zu ihrer Mitgliedschaft im Beirat ihres Familienunternehmens mit rund 27 000 Beschäftigten und über 500 Millionen Euro Umsatz mehrere Mandate in den Aufsichtsgremien, unter anderem der Draeger-Werke, der Dorma-Gruppe und der Nord/LB, wahr. Im Wirtschaftsrat ist Astrid Hamker seit vielen Jahren auf verschiedenen Ebenen stark engagiert, so von 2005 bis 2016 als Vorsitzende des Landesverbandes Niedersachsen und seit 2013 als Schatzmeisterin. In der Bundes- und Landespolitik verfügt sie durch ihr langjähriges Engagement über viele enge persönliche Kontakte.