Osnabrück. Triumph für Benjamin Netanjahu: Der israelische Regierungschef fährt einen Wahlsieg für sein rechtes Parteienbündnis ein. Für den ohnehin scheintoten Friedensprozess bedeutet das nichts Gutes.

Bereits kurz nach Schließung der Wahllokale in Israel hatten sich beide Kontrahenten zum Sieger erklärt. Nicht einmal zu Unrecht: Angesichts der schweren Korruptionsvorwürfe gegen ihn darf Regierungschef Benjamin Netanjahu sein immer noch starkes Ergebnis als Bestätigung interpretieren, und Quereinsteiger Benny Gantz hat mehr als nur ein Achtungsergebnis eingefahren. Aber der Auftrag zur Regierungsbildung wird erneut an den unverwüstlichen Netanjahu und sein Parteienbündnis gehen. Damit rückt Israel weiter nach rechts – was angesichts der Schwäche der Linken aber auch nicht groß verwundert.

Und was bedeutet das für den seit langem im politischen Wachkoma liegenden Friedensprozess? Die Palästinenserfrage hat im Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt – Gantz hatte das Thema weitgehend gemieden, Hardliner Netanjahu ging, mit Rückendeckung des US-Präsidenten Donald Trump, eher noch kompromissloser vor als zuvor. Die jüngste Ankündigung des Regierungschefs, Siedlungen im Westjordanland annektieren zu wollen, taugt jedenfalls nicht gerade als Einladungsschreiben für neue Gespräche zur Zweistaatenlösung. Aber wer glaubt noch ernsthaft an die? Für die Israelis ist das Thema Sicherheit am wichtigsten – das ist die wesentliche Schlussfolgerung aus dieser Wahl.

Nun will Trump bald seinen großen Nahost-Plan vorlegen – nachdem er gerade erst mit der Anerkennung der Golanhöhen als israelischen Besitz für weitere Unruhe gesorgt hat. Man darf auf seine Vision gespannt sein – und hoffen, dass ihm klar ist, dass die Siedlungsfrage nicht mit einem Immobiliendeal zu lösen ist. Die Quadratur des Kreises ist jedenfalls nicht zu erwarten. Mit Netanjahu am Ruder schon gar nicht.