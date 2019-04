Razzien gegen Rechtsextreme in vier Bundesländern MEC öffnen

Razzien gegen Rechtsextreme: Mehr als 30 Objekte in vier Bundesländern wurden von der Polizei durchsucht. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Berlin. Der Schlag gegen Rechts war sorgsam geplant: Am frühen Morgen werden mehr als 30 Objekte in vier Bundesländern durchsucht. Der Schwerpunkt liegt in Brandenburg im Raum Cottbus.