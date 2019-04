Gefährliches Radfahren: Es gibt nur eine Lösung

Radfahrer in Deutschland fühlen sich laut einer aktuellen Studie zunehmend unsicher. Foto: Guido Kirchner/dpa

Osnabrück. In Münster macht Radfahren Spaß – ob unter dem Blätterdach der autofreien Promenade oder auf sicheren Wegen in die Vororte. In der Nachbarstadt Osnabrück dagegen protestieren regelmäßig Fahrradaktivisten gegen Gefahren und Benachteiligung im Straßenverkehr. Hier überholen Autos häufig Spiegel an Lenker. Laut einem Stimmungstest des ADFC fühlen sich viele Radler in Deutschland zunehmend so unsicher wie die Osnabrücker. Das ist ein Problem.