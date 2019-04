München. Eine deutsche IS-Anhängerin soll im Irak dabei zugesehen haben, wie ein jesidisches Mädchen qualvoll verdurstete. Vor dem Oberlandesgericht München begann am Dienstag der Prozess.

Fünf Jahre alt war das Mädchen, als es im Sommer 2015 im irakischen Falludscha in quälender Hitze verdurstete – Jennifer W. sah dabei zu und unternahm nichts. Die heute 27-Jährige aus dem niedersächsischen Lohne im Landkreis Vechta soll gemeinsam mit ihrem Mann, einem Funktionär der Terromiliz IS, das kleine Mädchen mit seiner Mutter aus einer Gruppe jesidischer Kriegsgefangener als Sklavin gekauft haben. Weil das Kind ins Bett gemacht hatte, kettete der Mann es zur Strafe in sengender Sonne im Hof an. Das Kind verdurstete qualvoll. Jennifer W. soll nichts dagegen unternommen haben. Der Vorwurf: Mord durch Unterlassen.

Vor dem Oberlandesgericht (OLG) München begann am Dienstag der Prozess gegen die junge Deutsche, die sich dem Islamischen Staat (IS) im Irak angeschlossen haben soll. Die Bundesanwaltschaft wirft der 27-Jährigen Mord, Kriegsverbrechen und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Laut "Norddeutschem Rundfunk" (NDR) wolle sich W. vorerst nicht zu den Vorwürfen äußern.

Zwei Jahre unauffällig wieder in Deutschland gelebt



Wie der NDR weiter berichtet, war Jennifer W. zu Schulzeiten ein ganz normales, unauffälliges Mädchen. Sie besuchte erst das Gymnasium, dann die Realschule und brach schließlich nach der achten Klasse ab. Statt eine Ausbildung zu beginnen, wandte sie sich immer mehr dem Islam zu, begann mit 17 Jahren ein Kopftuch zu tragen, bis sie sich später voll verschleierte.

Vor sechs Jahren konvertierte sie schließlich zum Islam und machte sich im August 2014 auf in Richtung Irak. Dort lebte sie mit ihrem Mann Abu Maawi in Falludscha, schloss sich dem IS an und soll für dessen Sittenpolizei gearbeitet haben, die für die Einhaltung des Tabak- und Alkoholverbotes sowie von Kleidervorschriften zuständig war.

Strafe von der Terrormiliz

Im Sommer 2015 dann kauften Jennifer W. und Abu Maawi das kleine Mädchen und seine Mutter Nora B. als Sklavinnen, sollen sie geschlagen und genötigt haben. Sie waren erst wenige Wochen im Haus der IS-Anhänger, als das Mädchen schließlich qualvoll sterben musste – ihre Mutter durfte ihr nicht helfen, Jennifer W. tat es schlicht nicht. Maawi wurde deswegen später von der Terrormiliz mit Schlägen bestraft, konnte aber fliehen. Jennifer W. hingegen kehrte 2016 schwanger nach Deutschland zurück und stand ab dem Zeitpunkt unter Beobachtung der Sicherheitsbehörden. Doch weil diese nicht genügend Beweise hatten, unternahmen sie zunächst nichts.

Sie lebte in Lohne, bekam dort ihre Tochter und fiel ansonsten nicht großartig auf. Erst im Sommer 2018, als Jennifer W. erneut in Richtung Syrien ausreisen wollte, wurde sie festgenommen. Ihr Fehler: Sie vertraute sich und ihre Geschichte einem verdeckten Informanten der Polizei an, der ihr anbot, sie und ihre kleine Tochter nach Syrien zu fahren. Der Informant zeichnete das Gespräch auf, die Beamten griffen die Frau schließlich in Bayern auf.

Weltweit erste Anklage von IS-Mitgliedern wegen Verbrechen an Jesiden

Nach umfangreichen Ermittlungen wurde einen Monat später der erste Haftbefehl überhaupt gegen eine deutsche IS-Rückkehrerin erhoben. Nach Angaben von Yazda handelt es sich zudem um die weltweit erste Anklage wegen Straftaten von IS-Mitgliedern gegen die religiöse Minderheit der Jesiden.

Die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad nannte den Prozess einen großen Moment und ein wichtiges Verfahren für alle jesidischen Überlebenden. "Jeder Überlebende, mit dem ich gesprochen habe, wartet auf ein und dieselbe Sache: Dass die Täter für ihre Taten gegen die Jesiden, insbesondere gegen Frauen und Kinder, verfolgt und vor Gericht gestellt werden."

Große Bedeutung des Prozesses

Nach der Verlesung der Anklage am Dienstag wurde der Prozess bis zum 29. April unterbrochen. Hintergrund ist nach Angaben der Bundesanwaltschaft, dass die Mutter des Mädchens ausfindig gemacht wurde und als Zeugin zur Verfügung steht. Sie ist als Nebenklägerin zu dem Verfahren zugelassen und wird unter anderem von der bekannten Menschenrechtsanwältin Amal Clooney vertreten. Sie kam allerdings nicht zum Prozessauftakt. Es ist das erste Mal, dass ein Opfer des IS in Deutschland vor Gericht als Nebenklägerin und Zeugin auftreten wird.



"Jesidische Opfer warten schon viel zu lange auf ihre Gelegenheit, vor Gericht auszusagen", sagte Clooney laut einer gemeinsamen Mitteilung der Nebenklage und der jesidischen Organisation Yazda. Sie dankte den deutschen Anklägern für ihren Einsatz. Ob sie selbst zur Verhandlung erscheinen wird, war bis zuletzt offen. Die Mutter des Kindes wird nach Angaben der Nebenklage zum Auftakt nicht erscheinen, aber zu einem späteren Zeitpunkt aussagen müssen.

(Mit Material von dpa und NDR)