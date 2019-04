In Libyen werden die Karten neu gemischt

Osnabrück. Die Situation in Libyen ist nur schwer zu überblicken. Im UN-Sicherheitsrat können sich die Staaten trotz der eskalierenden Gewalt nicht einigen. Um einen schlimmen Bürgerkrieg zu vermeiden, müssen UN und EU aber aktiv werden. An einem Mann kommen sie dabei nicht mehr vorbei.

Europa hat bei den Umwälzungen in Libyen einen fatalen Fehler gemacht, der sich jetzt rächt. Nach dem internationalen Militäreinsatz wurde erst Diktator Gaddafi 2011 gestürzt und dann überließen die EU-Staaten Libyen weitgehend sich selbst. Das Ergebnis: Das nordafrikanische Land steht vor einem neuen Bürgerkrieg.

Libyen ist für Europa aus mehreren Gründen wichtig

Das geht Europa direkt etwas an. Denn Libyen ist nach wie vor das wichtigste Transitland für Flüchtlinge, die von Afrika nach Europa kommen. Und es geht auch um Öl. Jeder Autofahrer in Europa merkt bereits, dass der Ölpreis so hoch ist wie seit fünf Monaten nicht mehr – auch wegen der Libyen-Krise. Sprich: Wer dort die Macht hat, kann die EU-Staaten erpressen.

Ist das nun ein Grund für die Europäer, sich einen starken Mann wie General Haftar zu wünschen? Einen Mann, der sein Image als „Islamistenfresser“ pflegt, der Flüchtlinge und Terroristen zurückhält und den EU-Staaten zuverlässig Erdöl liefert? Bislang haben die EU und die UN nur zugesehen. Das sollte sich schnell ändern.

Neuer starker Mann

Beim Ringen um Frieden müssen die UN Haftar nun als starken Akteur akzeptieren, an ihm geht kein Weg mehr vorbei. Allerdings hat der General mit seinem Vormarsch auf Tripolis die geplante Gesprächsrunde der UN torpediert. Und wie wäre es mit einer UN-Friedensmission? Diese ist verfrüht, solange die Machtverhältnisse so unübersichtlich sind.