Osnabrück. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, den Schutz des Wassers zur Chefsache zu machen.





Nach Informationen unserer Redaktion drängt Hofreiter die Regierungschefin in einem offen Brief dazu, geltendes EU-Recht endlich umzusetzen. Der zuständigen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) wirft der Grünen-Politiker "unzureichende Alibimaßnahmen" vor. Diese stünden in keinem Verhältnis zur Dimension der Wasserverschmutzung in Deutschland. "Dämmen Sie den Hauptverursacher, die industrielle Massentierhaltung ein", forderte Hofreiter die Kanzlerin auf. Die Bundesregierung müsse den "Kurs des Aussitzens und des Herumtaktierens" endlich aufgeben, heißt es in dem offenen Brief, den auch die umweltpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Bettina Hoffmann, unterschrieb.

Klöckner hatte zuvor die Agrar- und Umweltminister der Länder, sowie Verbandsvertreter Beratungen zu über die geplante Verschärfung der Düngeverordnung begonnen. Dabei ging es auch darum, ob Bauern zukünftig 20 Prozent weniger düngen dürfen sollen, um den Nitrateintrag ins Grundwasser zu reduzieren. Dies stößt bei den Landwirten auf erheblichen Protest.