Berlin. Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie (CDU), bekommt Gegenwind. Mittelständler sehen sich von ihm vernachlässigt. Was ist dran an den Vorwürfen gegen den Vertrauten der Kanzlerin?

Die Sachlage: Mittelständische Unternehmen hatten Altmaier in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ Untätigkeit vorgeworfen. Dieser habe eine Mittelstandsstrategie angekündigt, aber nicht vorgelegt. „Davon haben wir nie wieder gehört“, sagte etwa Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbands der Familienunternehmen, der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Laut „FaS“ sprechen Unternehmer von „Totalausfall“.



Die Reaktion: Der SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs lobte den CDU-Politiker dagegen sehr. Kahrs nahm den Minister gestern in Berlin ausdrücklich gegen den Vorwurf der Familienunternehmer in Schutz, wonach Altmaier untätig sei. „Der Minister für Wirtschaft und Energie macht einen guten Job“, sagte Kahrs unserer Redaktion. Er habe ihn als einen Politiker erlebt, der „unaufgeregt und fleißig“ arbeite und „unprätentiös“ Ergebnisse vorlege. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hatte dagegen Altmaier bei der Digitalpolitik Versäumnisse vorgeworfen. „Ich wünsche mir, dass er die Kurve noch kriegt“, meinte Klingbeil.

Mehr Frust als Fakten? Die Kritik der Familienunternehmer an Altmaier nannte Kahrs „überspitzt“. „Es klingt mehr nach Frust als nach Faktenlage“, sagte der Sozialdemokrat. Zum Beispiel müsse sich der Wirtschaftsminister bei der Abschaffung des Soli an den Koalitionsvertrag halten. Danach sollten bis 2021 lediglich 90 Prozent der Zahler vom Soli entlastet werden.

Was sagt Altmaier selbst? Altmaier selbst reagierte entspannt auf die Kritik. „Dass Politiker hin und wieder mal kritisiert werden, ist eine ganz normale Erscheinung“, sagte Altmaier am Montag zur Eröffnung der Baumaschinen-Messe Bauma in München. „Wer glaubt, dass das nicht dazugehört, der hat in der Politik nichts verloren.“ Er habe viel Zuspruch erlebt in den vergangenen Monaten. „Das motiviert mich, und deshalb kann ich auch Kritik ertragen.“

Was hat der Wirtschaftsminister vor? Altmaier verwies auf seine nationale und europäische Industriestrategie, die er vorgelegt habe. Diese wende sich auch an den industriellen Mittelstand. „Wir müssen in der Innovation stärker vorankommen, deshalb brauchen wir dringend die steuerliche Forschungsförderung – und selbstverständlich: Wir brauchen auch für viele mittelständische Unternehmer Unterstützung, wenn es darum geht, sich auf die Herausforderungen der Digitalisierung einzustellen.“ All diese Punkte seien bei der Bundesregierung in guten Händen.

Was sagt der CDU-Wirtschaftsrat? „Peter Altmaier ist der Bundeswirtschaftsminister, der endlich mal wieder das Industrieland Deutschland voranbringen und unsere Betriebe vor Klima-Planwirtschaft der Umweltministerin schützen will“, teilte der CDU-Wirtschaftsrat gestern in Berlin mit. Bei der kompletten Abschaffung des Soli oder einer überfälligen Unternehmenssteuerreform, wie sie Altmaier gemeinsam mit den Spitzen der deutschen Wirtschaft gefordert habe, müsse die Große Koalition angesichts der schlechten Konjunkturdaten jetzt aber „endlich liefern“. Gefordert seien dabei alle Beteiligten.

Anzeige Anzeige

Welchen Rückhalt hat Altmaier? Der 60-Jährige folgte der Kanzlerin durch dick und dünn. Angela Merkel, damals Unionsfraktionschefin, hatte 2002 den Volljuristen zu ihrem Justiziar und 2009 zum Fraktionsgeschäftsführer gemacht. 2012 übernahm Altmaier das Umweltressort, 2013 holte Merkel ihn als Kanzleramtsminister, 2015 machte sie ihn zusätzlich zum Flüchtlingskoordinator. 2017 ließ sie Altmaier außerdem das CDU-Wahlprogramm schreiben. Der 60-Jährige war Merkels „Problemlöser“, könnte allerdings durch deren für 2021 geplanten Rückzug eine wichtige Fürsprecherin verlieren.