Attacken gegen Altmaier: Warum dieser rüde Ton?

Osnabrück. SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gegen den Vorwurf der Familienunternehmer in Schutz genommen, wonach Altmaier untätig sei. „Der Minister für Wirtschaft und Energie macht einen guten Job“, sagte Kahrs unserer Redaktion“. Unternehmer hatten Altmaier vorgeworfen, eine Mittelstandsstrategie angekündigt, aber nicht vorgelegt zu haben. Manche sprachen von "Totalausfall". Ein Kommentar.

Es war nur eine Frage der Zeit, dass Unternehmer Peter Altmaier offen angreifen. Wirtschaftsverbände sind schon lange ungeduldig bis verärgert, weil Deutschlands Minister für Wirtschaft und Energie im ersten Jahr nach Amtsantritt hinter Aktenbergen faktisch verschollen blieb. Als der CDU-Mann dann seine erste große Initiative vorstellte, platzte manchen Betriebschefs der Kragen. Altmaiers „Nationale Industriestrategie 2030“ und die darin verankerte Teilverstaatlichung, die bei Gefahr systemrelevante Großkonzerne schützen soll, sehen Mittelständler als Affront. In der Tat: Solche Rettungsanker wünscht sich auch mancher Familienunternehmer, der Risiken selber trägt. Doch global denkende Mittelständler werden einsehen, dass gegen den weiteren Ausverkauf ganzer Branchen unter anderem an machtbewusste Chinesen Schutzwälle aufgerichtet werden müssen.



Insofern zielt die Attacke gegen Altmaier daneben. Auch der Vorwurf, der Saarländer komme bei der Energiewende nicht voran, kann so nicht stehen bleiben. Wer hat denn hier blockiert? Es waren unter anderem der Ex- CSU-Chef Horst Seehofer, der in Bayern keine Stromleitungen sehen wollte, und der frühere Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), der in seinem Wahlkreis nur Erdverkabelung duldete – mit der Folge, dass der Plan für den Leitungsbau komplett ins Rutschen kam. Bedenklich sind die Attacken auf den Kanzlerinnen-Vertrauten Altmaier aber vor allem wegen ihres ausnehmend rüden Tons. Was soll das? Wollen da ein paar Scharfmacher gezielt Platz für ihren Wunsch-Minister Friedrich Merz schaffen? Klar ist: Wer Politik so betreibt, schießt sich ins Aus.