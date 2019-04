Tripolis. Die Kämpfe um die libysche Hauptstadt Tripolis haben inzwischen auch den einzig verbliebenen Flughafen der Stadt erreicht. Es habe Luftangriffe auf den Flughafen Mitiga gegeben, Reisende seien in Panik geraten, hieß es aus Flughafenkreisen.

Bilder in den sozialen Netzwerken zeigten Rauchsäulen über dem Rollfeld. Um den Flughafen im Osten der Hauptstadt gab es bereits in der Vergangenheit immer wieder Kämpfe. Der internationale Flughafen von Tripolis wurde bei Kämpfen 2014 zerstört, so dass inzwischen alle Flüge über Mitiga abgewickelt werden müssen.

Die Truppen des mächtigen Generals Chalifa Haftar rücken seit Donnerstag auf die Hauptstadt Tripolis vor. Die dortige Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch rief eine Gegenoffensive aus. Seit Beginn der Kämpfe sind mindestens 49 Menschen ums Lebens gekommen.