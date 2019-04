Osnabrück. Der Protestbewegung von Venezuelas selbst ernanntem Interimspräsident Juan Guaidó droht die Puste auszugehen. Mit Rückendeckung des Westens buhlt er nun stärker um das Militär. Es droht eine Gewaltwelle.

„Operation Freiheit“ – das ist ein kerniger Name für die jüngsten Massenproteste im krisengeschüttelten Venezuela. Der militärische Beiklang ist durchaus gewollt: Der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaidó weiß, dass fortdauernde Demonstrationen nicht reichen werden, um Präsident Nicolas Maduro zu Fall zu bringen. Er macht auch gar keinen Hehl daraus: Die Unterstützung der Armee sei nötig, um einen „demokratischen Wechsel“ herbeizuführen, sagt der Oppositionsführer. Nur: Eine Regierung mit Hilfe von Truppen stürzen zu wollen, ist nun nicht gerade ein Vorzeigebeispiel für einen demokratischen Wechsel.

Guiadós Problem: Ihm läuft die Zeit davon, die von ihm initiierte Protestbewegung ist trotz der miserablen Lage des Landes dabei, ihren Schwung zu verlieren. Gut möglich, dass die um sich greifende Resignation bald jegliche Aufbruchstimmung erstickt – das ist wiederum die Hoffnung Maduros. Kein Wunder also, dass Guaidó auf Eskalation setzt. Schließlich kann er sich der Unterstützung durch den Westen sicher sein, der ihn bereits als Übergangspräsidenten anerkannt hat – auch dies ein Schritt, der die Spannungen in dem Land gezielt verschärfte.

Zwar hat Guaidó als Parlamentschef durchaus eine starke demokratische Legitimation. Aber in einem Land, das mit jeder weiteren Eskalationsstufe näher an den Abgrund eines Bürgerkriegs taumelt, trägt eine solche Vorab-Anerkennung weit mehr zur Spaltung als zur Beruhigung bei. Europa und auch Deutschland haben einen ebenso bemerkenswerten wie beunruhigenden Drang entwickelt, bei der inneren Entwicklung in anderen Staaten mitmischen zu wollen. Dass das nicht immer heilsbringend ist, ist eine Lehre, die man aus der Ukraine und Syrien hätte ziehen können.