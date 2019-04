Osnabrück. Spitzentreffen in Berlin zum Grundwasserschutz: Im Vorfeld des Nitrat-Gipfels fordert Schleswig-Holsteins Agrarminister Unterstützung für die Bauern. Unterdessen hat Nordrhein-Westfalen Mängel am Grundwasser-Messnetz entdeckt.

Die Bundesregierung muss den Landwirten bei der Umsetzung strengerer Düngeregeln helfen, fordert Schleswig-Holsteins Agrarminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) vor dem Nitrat-Gipfel am Montag. Albrecht sagte unserer Redaktion, viele Betriebe hätten das Potenzial strengere Regeln zum Grundwassersschutz einzuhalten. Das sei aber mit Ausgaben etwa für Beratung der Bauern verbunden. „Da muss der Bund finanzielle Unterstützung zusichern“, forderte Albrecht.

Bundesministerin Julia Klöckner hat kurzfristig für den heutigen Montag ihre Umwelt-Kabinettskollegin Svenja Schulze (SPD) sowie sämtliche Umwelt- und Agrarminister der Länder und Vertreter von Verbänden in ihr Ministerium geladen. Klöckner will darüber diskutierten, wie noch strengere Grundwasserschutz erreicht werden kann.

Die EU-Kommission kritisiert zu hohe Nitrat-Werte im deutschen Grundwasser. Der Stoff gelangt beim Düngen in die Umwelt und ist für Mensch und Natur potenziell gefährlich.



Mängel im Messnetz

Unterdessen ist das Land Nordrhein-Westfalen bei der Überprüfung seiner Grundwasser-Messstellen auf Probleme gestoßen.Das Umweltministerium in Düsseldorf bestätigte unserer Redaktion, dass Fachleute bei einer ersten Kontrolle von 300 Messstellen in etwa 10 Prozent der Fälle Mängel entdeckt haben.

Diese reichten von fehlenden Unterlagen oder fehlender Absicherung gegen Vandalismus bis hin zu Einschränkungen bei der Beprobbarkeit. Die Messergebnisse in Nordrhein-Westfalen seien dennoch „belastbar und repräsentativ“, betonte das Ministerium.



Weitere Kontrollen angekündigt

Insgesamt wird das Grundwasser in NRW mit 1500 Messstellen überwacht. Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) kündigte an, dass in einem nächsten Schritt weitere 280 Messstellen aus diesem Netz überprüft werden sollen, die zu hohe Nitrat-Werte aufweisen, in Nitrat-belasteten Regionen liegen oder von Landwirtschaft beeinflusst werden. So sollen Fehlinterpretationen bei Nitrat-Werten verhindert werden.

Aus dem Agrarsektor werden schon länger die Nitrat-Messergebnis im deutschen Grundwasser in Zweifel gezogen. Zuletzt hatte die FDP im Bundestag gefordert, ein europaweit einheitliches Messnetz aufzubauen.

Die Bundesrepublik meldet die Ergebnisse von 697 Messstellen mit räumlicher Nähe zur Landwirtschaft an die europäischen Behörden – das sogenannte Nitrat-Messnetz. Dessen Dichte zählt zu den geringsten in Europa, teilte die Bundesregierung kürzlich auf Anfrage der FDP mit.

Zuletzt wiesen 28 Prozent der Messpunkte zu hohe Nitrat-Werte auf. Das Nitrat-Messnetz ist Teil eines etwa doppelt so großen bundesländerübergreifenden Messnetzes. Hier weisen etwa 18 Prozent der Punkte zu hohe Nitrat-Werte auf.

Deutschland hatte zuletzt vor dem Europäischen Gerichtshof eine juristische Niederlage erlitten. Die Richter gaben der EU-Kommission recht: Die Bundesrepublik unternimmt zu wenig zum Schutz des Grundwassers. Die reformierte deutsche Düngeverordnung wies die Kommission als zu schwach zurück ebenso weitere Verschärfungen. Kann sich die Bundesregierung nicht mit der Kommission einigen, drohen Strafzahlungen. Sechsstellige Beträge pro Tag sind denkbar.



"Schon fast der Genickbruch für Bauern"

Schleswig-Holsteins Agrarminister Albrecht wies darauf hin, dass die Bundesregierung 2017 trotz der Warnungen einiger Bundesländer die Düngeverordnung nur unzureichend reformiert habe. Albrecht sagte, dass die Verordnung auf Druck der EU-Kommission nun erneut reformiert werden müsse, sei für viele Landwirte „schon fast der Genickbruch“. Er forderte eine Lösung, die Bestand haben wird.

Von dem Gipfel in Berlin erwartet er aber nicht allzu viel. „Dass die Ministerin jetzt Alarm schlägt und wir da alle anrücken sollen, zeigt doch, dass sie jetzt mit ganz heißer Nadel auf den letzten Drücker halbgare Kompromisse schmieden will.“ Das werde aber nicht gelingen, prophezeite Albrecht.

Otte-Kinast gegen "Umsetzung mit Brechstange"

Albrechts Niedersächsische Kollegin Barbara Otte-Kinast kündigte indes an, sie werde in Berlin aufzeigen, welche Fortschritte die Landwirtschaft in Sachen Düngeausbringung und Grundwasserschutz bereits geleistet habe. Otte-Kinast: „Wir haben respektable Ergebnisse erzielt, die uns aufzeigen, dass sich die Landwirtschaft bei uns in die richtige Richtung bewegt. Deshalb bin ich gegen eine Umsetzung mit der Brechstange, sondern für eine gezielte Anpassung.“