Berlin/Moskau. Die Versuche russischer Einflussnahme auf deutsche Politiker reichen laut einem Medienbericht weiter als bisher bekannt. Insbesondere in der AfD soll es "deutsche Marionetten" geben. Der Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier stehe "unter absoluter Kontrolle" Russlands.

Russland soll die Bundestagskandidatur des AfD-Politikers Markus Frohnmaier unterstützt und auch darüber hinaus versucht haben, Einfluss auf deutsche Politiker zu nehmen. Das berichtet unter anderem der "Spiegel" und bezieht sich dabei auf gemeinsame Recherchen mit dem ZDF, der italienischen Tageszeitung "La Repubblica" und der britischen BBC.

Demnach habe vor der Bundestagswahl 2017 ein Strategiepapier über Aktivitäten, mit denen die EU-Staaten destabilisiert und Propaganda für russische Positionen verbreitet werden sollte, in der Präsidialverwaltung von Wladimir Putin kursiert.

"Ein unter absoluter Kontrolle stehender Abgeordneter"

Dieses soll konkret die geplante "Unterstützung" der Bundestagskandidatur Frohnmaiers genannt und am 3. April 2017 an einen hohen Beamten in der russischen Präsidialadministration geschickt worden sein. Die Erfolgsaussichten des AfD-Politikers seien darin als "hoch" eingeschätzt worden, der "Spiegel" zitiert zudem folgendes aus dem Papier: "Er wird ein unter absoluter Kontrolle stehender Abgeordneter im Bundestag sein."

Ein ehemaliger hochrangiger Nachrichtendienstmitarbeiter soll das Strategiepapier "in Art und Aufbau" als "plausibel" bewertet haben. "Es passe in Russlands Strategie, die EU durch Schwächung zu spalten."

Markus Frohnmaier war seit 2017 Sprecher der AfD-Fraktionschefin Alice Weidel, die damals als Spitzenkandidatin der Partei auftrat. Im selben Jahr errang auch er über die Landesliste der AfD Baden-Württemberg ein Abgeordnetenmandat für den Bundestag. Frohnmaier zählt zu den Erstunterzeichnern der "Erfurter Resolution" des rechtsnationalen "Flügels" der Partei rund um den Thüringer Fraktionschef Björn Höcke. Er hatte im vergangenen April gemeinsam mit vier weiteren AfD-Bundestagsabgeordneten an einem Wirtschaftsforum auf der von Russland annektierten Krim teilgenommen.

Russland und die AfD gegen das "entartete Europa"



Laut "Spiegel"-Recherchen sehe Russland in der größten Oppositionspartei Deutschlands einen Verbündeten im Krieg gegen das "entartete Europa", wie es der neofaschistische Ideologe Alexander Dugin einmal bezeichnet hat. Frohnmaier habe bereits während seiner Zeit als Vorsitzender der Jungen Alternative für Deutschland (JA) Kontakte zu Russland geknüpft und sich mehrfach auf einer Linie mit dem Kreml geäußert.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, habe sie Kontakt zu dem AfD-Politiker aufgenommen, nachdem die Vorwürfe öffentlich wurden. Er selbst könne diese demnach nicht nachvollziehen, so Frohnmaier. "Die von der BBC benannten Dokumente sind mir nicht bekannt und liegen mir auch nicht vor. Auch der Inhalt ist mir nicht bekannt", wird er zitiert. Und: "Die Behauptung, ich stünde unter russischer Kontrolle, kann ich nicht nachvollziehen. Ich stand zu keinem Zeitpunkt unter Einfluss und/oder Kontrolle von jedweden Dritten."

Forderungen nach Konsequenzen

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat in der "Bild" Frohnmaiers Rücktritt gefordert, sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten: "Wer unter Kontrolle eines ausländischen Akteurs steht, darf nicht über die Zukunft unseres Landes mitentscheiden." Ähnlich äußerte sich dort Manuel Sarrazin, Sprecher für Osteuropapolitik bei den Grünen: "Ich verlange von Frohnmaier, dass er über seine Beziehungen zu russischen Kreisen endlich öffentlich Rechenschaft ablegt."

Bereits im Februar hatte der Verfassungsschutz laut "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) Verbindungen von rechten Parteien mit Russland ins Visier genommen. Damals ging es um eine mögliche Einflussnahme Moskaus auf die Europawahl sowie die Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Im Fokus stand dabei etwa die rechtsextreme Partei "Die Rechte". Der AfD hatte der Inlandsgemeindienst demnach noch "geringe und limitierte Kontakte" nach Russland bescheinigt, allerdings fiel auch dann bereits der Name Markus Frohnmaier.