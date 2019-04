Osnabrück. Niedersachsen ist das Land der “demografischen Gegensätze“: Eine Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung prognostiziert dem Emsland weiteren Aufschwung, während Wilhelmshaven deutlich Einwohner verlieren wird.

Das florierende Emsland sticht in der Berliner Studie positiv heraus, obwohl die Dörfer und Städte entlang der Ems entlegen und dünn besiedelt sind. Vergleichbare Landstriche in Deutschland und Europa haben mit demografischen und wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen.

Im Emsland jedoch liegt die Wertschöpfung pro Kopf über dem Landes- und Bundesdurchschnitt. Die Zahl der Arbeitslosen ist mit 3,2 Prozent die niedrigste in Niedersachsen. Kleine und mittelständische Unternehmen locken die Menschen in die Region - zum Beispiel die Meyer Werft in Papenburg.

Die Studie prognostiziert dementsprechend im Emsland bis 2035 ein Bevölkerungswachstum von bis zu fünf Prozent. In Niedersachsen sieht die Entwicklung der Bevölkerung nur in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta besser aus. Fünf bis zehn Prozent mehr Menschen werden in den kommenden Jahren dort leben. Das Besondere ist, dass die Regionen sich noch ohne Zuwachs von außen vergrößern. In Cloppenburg bekommt eine Frau im Durchschnitt 1,9 Kinder. Der Landkreis belegt damit deutschlandweit eine Spitzenposition. Zusätzlich ziehen Menschen in den Landkreis, obwohl keine Großstadt in der Nähe ist. Das hält den Altersdurchschnitt niedrig. 43 Prozent der Einwohner sind noch keine 35 Jahre alt. Zum Vergleich: Mehr junge Menschen leben sonst nur in Universitätsstädten wie Münster.

Der deutschlandweite Trend, dass die Menschen die ländlichen Gebiete verlassen und in die Städte ziehen, zeigt sich in Osnabrück. Prognosen sagen, dass die Stadt bis 2035 bis zu zehn Prozent wächst. In Oldenburg, Bremen, Hannover und Wolfsburg ist das prognostizierte Wachstum niedriger – es liegt bei bis zu fünf Prozent.

Die Studie sieht dagegen einen rapiden Bevölkerungsrückgang in Wilhelmshaven. Bis zu 15 Prozent der Bürger könnten in den nächsten zwei Jahrzehnten die Stadt verlassen. Diese Entwicklung liegt auch daran, dass laut der Studie nirgendwo in Niedersachsen die Menschen weniger verdienen. Das jährliche Einkommen liegt bei 18 000 Euro pro Kopf. Von 401 Kreisen in Deutschland liegt Wilhelmshaven damit auf Platz 383.

Jedoch hofft die Region auf einen weiteren Aufschwung durch den Autobauer Volkswagen, der in diesem Jahr ein Verpackungszentrum in Wilhelmsahven errichtet. Damit könnte der Jade-Weser-Port an Umschlagskraft gewinnen, die 2014 drei Jahre nach der Eröffnung nur bei 2,5 Prozent der Hafenkapazität lag. Seitdem hat sich der Umschlag am einzigen Hochseehafen Deutschlands immerhin verzehnfacht.

Anzeige Anzeige

Wirtschaftlich läuft es auch in Bremen rund. 13 000 Mitarbeiter sind alleine im Mercedes-Werk angestellt. Fast ebenso viele Beschäftigte arbeiten in der Luft- und Raumfahrt. Bremen ist nicht umsonst die sechstgrößte Industriestadt Deutschlands. Gleichzeitig trägt die Hansestadt einen riesigen Schuldenberg vor sich her. Ein Grund sind die hohen Sozialleistungen, die auch künftig den Haushalt belasten werden: Jeder Vierte galt 2015 als armutsgefährdet. Die Prognosen sehen zwar ein stadtspezifisches Bevölkerungswachstum vor. Dieses liegt mit bis zu fünf Prozent aber hinter Osnabrück.