Die Sauenhaltung ist der Diesel unter den Landwirten

Osnabrück. Die Bundesregierung will nach einem Gerichtsurteil die Haltung von Sauen refomieren. Bauern sollen eine Übergangsfrist von 15 Jahren bekommen, um ihre Ställe anzupassen. Dazu ein Kommentar.

Dieselfahrer kennen das Gefühl: Sie investieren in etwas, dass dann mehr oder minder plötzlich nicht mehr dem entspricht, was gesellschaftlich und rechtlich akzeptiert scheint. Nur geht es bei den Sauenhaltern nicht um ein Auto, sondern um die wirtschaftliche Existenz, wenn nun die Ställe umgebaut werden müssen. Das sollte nicht vergessen werden, wenn die durchaus berechtigten Ansprüche an bessere Tierhaltung formuliert werden.

Man kann und sollte nun darüber diskutieren, ob die angedachte Übergangsfrist von 15 Jahren angemessen ist. Schließlich geht es darum, Recht in deutschen Sauenställen herzustellen. Andererseits sollte man sich aber auch nichts vormachen: Für viele Bauern ist weniger von Interesse, wie viel Platz der Sau künftig zustehen muss. Sie wollen wissen, wann sie die Sauenhaltung aufgeben werden. Jetzt wissen sie es: 2034.

Auch das ist eine Perspektive – wenn auch nicht diejenige, die derzeit gesellschaftlich erwünscht scheint. Denn natürlich werden weiterhin in Deutschland Ferkel zur Welt kommen. Dann aber in immer größeren Betrieben. Die kleineren Höfe können oder wollen sich die Umstellung nicht mehr leisten. Das ist symptomatisch für die vielfältigen Probleme der Landwirtschaft und besonders der Tierhaltung. Sämtliche Konflikte spitzen sich immer weiter zu. Es ist bislang keinem der Beteiligten gelungen, Fehlentwicklungen in positive Bahnen zu lenken.