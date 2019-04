Wie sich das Phänomen Obama erklären lässt

Osnabrück. Barack Obama ist in Deutschland und elektrisiert die Massen. Die Kanzlerin lädt ihn zum vertraulichen Gespräch. Der ehemalige US-Präsident, der 2017 am Ende seiner Amtszeit eine magere Bilanz hinterlassen hat, begeistert bis heute. Das hat mehrere Gründe.

Im Rückblick verklärt sich manches. So ist das auch bei Barack Obama. Der 44. Präsident der Vereinigten Staaten, als Heilsbringer gefeiert, wurde von der Realität schnell entzaubert.

Seine Bilanz ist sehr durchwachsen

Zwar schaffte er das Pariser Klimaabkommen und eine Krankenversicherung für alle Amerikaner – große Leistungen. Doch heute ist es gängige Meinung, dass Obamas außenpolitische Bilanz eine Katastrophe war. In Syrien hielt er sich nicht an die von ihm gesetzten roten Linien. Der Friedensnobelpreisträger weitete den Kampfdrohnen-Krieg aus, schickte neue Truppen nach Afghanistan und brach sein Versprechen, das umstrittene Gefangenenlager Guantanamo zu schließen. Wo sind da Anstand und ethische Maßstäbe zu erkennen, für die Obama heute gefeiert wird? Passt es zu einem angeblich so bescheidenen Ex-Präsidenten, pro Auftritt laut Medienberichten bis zu 400 000 Dollar zu kassieren?

Wehmut und die Sehnsucht nach einem Freund

Dennoch elektrisiert sein Auftritt nach wie vor die Massen. Das hat verständliche Gründe. Der „schwarze Kennedy“ war der Beweis dafür, dass auch ein Farbiger die US-Nation führen kann. Obama hat Stil, Humor und ist unaufgeregt – somit das genaue Gegenteil zu seinem Nachfolger Donald Trump. Wenn die Kanzlerin, die von Obama vertraulich mit „Angela“ angesprochen wird, ihn empfängt, ist da auch Wehmut zu spüren. Nach der Zeit, als im Weißen Haus noch ein Freund saß.