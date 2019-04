Brüssel. Rund 40 Prozent ihres Haushaltes gibt die EU jedes Jahr für die Regionalpolitik aus. Städte und Gemeinden können mit diesen Zuwendungen wichtige Infrastrukturprojekte finanzieren. Doch das Geld wird knapper. Wir sprachen mit der EU-Kommissarin für Regionalpolitik, Corina Cretu, über Einsparungen und zukünftige Entwicklungen – auch in Deutschland.





Wie wird sich die Verteilung der Gelder aus den Strukturfonds in Deutschland in Zukunft entwickeln?

Auch im nächsten Förderzeitraum 2021-2027 werden wir in alle Regionen investieren. In Deutschland werden alle Länder davon profitieren. Die Kommission gibt jedoch keine Aufteilung der Mittel auf die Regionen vor. Das wird später im Rahmen eines Partnerschaftsabkommen mit Deutschland erörtert und verhandelt. Für den Zeitraum nach 2020 wollen wir Deutschland 17,7 Milliarden Euro zuweisen.

Was bedeutet das für Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern?

Alle Regionen in Deutschland haben das Potenzial, sich der Zukunft zu stellen, wirtschaftlich wettbewerbsfähig und für ihre Bewohner attraktiv zu sein. Zukünftige Investitionsprioritäten für Deutschland sind Forschung, Innovation, Digitalisierung von Unternehmen und öffentlicher Verwaltung, Energieeffizienz und neue Formen der Energiespeicherung.

Zur Person Corina Cretu (51) ist seit 2014 EU-Kommissarin für Regionalpolitik. Die rumänische Sozialdemokratin bereitete seit 2007 den EU-Beitritt ihres Landes in Brüssel vor, war dann ab 2007 Mitglied des EU-Parlamentes. Sie stammt aus der Hauptstadt Bukarest.





Ist die europäische Strukturpolitik wirklich effizient?

Ja, das ist sie! Die Kohäsionspolitik – die wichtigste Investitionspolitik der EU – ist ein Verbündeter der europäischen Bürger für deren Lebensqualität. Es ist eine "Win-Win"-Politik für alle Regionen und Länder, auch für wirtschaftlich gut entwickelte.

In Deutschland haben unsere Investitionen im abgeschlossenen Förderzeitraum 2007-2013 zur Schaffung von mehr als 120 000 Jobs beigetragen, die Hälfte in kleinen und mittleren Unternehmen. 1,2 Millionen Bürger nahmen jährlich an Projekten teil, die aus dem Europäischen Sozialfonds unterstützt wurden. Zudem profitiert Deutschland von geförderten Investitionen in anderen Ländern, wenn deutsche Firmen als Subunternehmer tätig sind. Es gibt auch positive Effekte auf das deutsche Bruttoinlandsprodukt, da der internationale Handel in anderen Teilen der EU durch die Kohäsionspolitik zunimmt.

Wird also das Ziel geringer entwickelte Regionen an das EU-Niveau heranzuführen, erreicht?

Wie der jüngste Kohäsionsbericht der Kommission zeigt, verringern sich die Ungleichheiten in der EU und das Zusammenwachsen verbessert sich. Die mitteleuropäischen und baltischen Länder, die im Vergleich mit anderen Staaten stark aufgeholt haben, sind ein Beispiel für solche Fortschritte.

Eine unabhängige Expertenbewertung hat gezeigt, dass die Strukturfonds positive und greifbare Ergebnisse gebracht haben: Ein Euro Investitionsvolumen im letzten Förderzeitraum 2007 bis 2013 generiert bis 2023 schätzungsweise rund 2,7 Euro zusätzliches Bruttoinlandsprodukt. So wird die Kohäsionspolitik bis 2023 für fast eine Billion Euro zusätzliches Bruttoinlandsprodukt sorgen. Das ist ein ausgezeichnetes Ergebnis.

Nenne Sie doch mal ein paar Beispiele?

Im aktuellen Förderzeitraum 2014 bis 2020 wird die Kohäsionspolitik mehr als 480 Milliarden Euro an Investitionen in der EU mobilisieren. Diese sorgen dafür, dass sieben Millionen Schüler in renovierten Gebäuden lernen, über eine Million Firmen Mittel und Beratung zur Unternehmensführung erhalten, mehr als 420 000 Menschen neue Arbeitsplätze finden, fast 15 000 Haushalte Zugang zu Breitband-Internet bekommen, etwa 3 100 Kilometer Straßen gebaut und über 9 300 Kilometer saniert werden. In Deutschland sollen zum Beispiel in dieser Haushaltsperiode mehr als 50 000 kleine und mittlere Unternehmen und etwa 3 000 Wissenschaftler unterstützt werden.

Was tun Sie, um sicherzustellen, dass die Strukturpolitik nicht zu einer dauerhaften Subventionierung der Regionen führt?

Der wichtigste Gradmesser für die Mittelzuweisung bleibt der Entwicklungsstand, gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner. Wir berücksichtigen auch die Kaufkraft. Natürlich gibt es eine gewisse Gefahr der Gewöhnung an Fördermittel.

Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?

Die Kommission antwortet darauf mit einem zukunftsorientierten, ganzheitlichen Ansatz. Es geht nicht nur um Geld, sondern um den richtigen Mix an Politikzielen: Eine effektive Wirtschaftspolitik, einen robusten Haushalt, effiziente Behörden und ein investitionsfreundliches Umfeld. Solide nationale Entwicklungsstrategien gehören dazu.

Die EU prüft nötige Strukturreformen der Mitgliedsländer im Rahmen des "Europäischen Semesters", unseres Zyklus zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik. Darüber hinaus werden steigende Raten der Ko-Finanzierung durch die Mitgliedsländer die Eigenverantwortung der Regionen und Begünstigten stärken. So erhöhen wir die Wirksamkeit der Strukturfonds weiter und helfen den einzelnen Regionen, aufzuholen.

Nach welchen Kriterien wollen Sie die Strukturfonds in Zukunft nutzen?

Herausforderungen wie der Klimawandel sind in unserem Vorschlag berücksichtigt, wie wir künftig die Fördermittel zuweisen. Weil die Ressourcen begrenzt sind, achten wir auf die Wirksamkeit unserer Politik in wichtigen Zukunftsfeldern. So können wir kluge Investitionen und ein umweltfreundlicheres, CO2-armes Europa fördern.

Die Kommission hat vorgeschlagen, dass Deutschland mindestens 85 Prozent der Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung auf folgende politische Ziele konzentriert: Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, Klima und Umwelt. Das soll gleichwohl für die gesamte Mittelzuweisung an Deutschland gelten. Die Regionen wiederum werden flexibel sein, ihre Mittel in diesem Rahmen an ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen.

Ab 2021 muss die EU sparen, weil wahrscheinlich die britischen Beiträge fehlen werden. Wie werden Sie die Strukturfonds kürzen?

Unser Vorschlag für den nächsten langfristigen EU-Haushalt spiegelt die neuen Prioritäten der EU und die neue Realität einer Union mit 27 Mitgliedern wider. Diese Realität erfordert, dass mit reduzierten Ressourcen noch mehr getan wird. Das Gleiche gilt für die Kohäsionspolitik. Sie ist zukunftssicher und wird auch im nächsten Jahrzehnt noch gebraucht, um die Unterschiede in der Entwicklung zwischen Ländern und Regionen zu verringern. Um zu große Änderungen zu vermeiden, ziehen wir Sicherheitsnetze bei der Mittelzuweisung ein. So stellen wir sicher, dass die Förderung weiterhin hohen Nutzen bringt für die Länder, Regionen und vor allem die Bürger.

Halten Sie es für richtig, dass die Strukturfonds als Strafe für diejenigen Staaten eingesetzt werden, die Defizite in der Rechtsstaatlichkeit haben?

Das ist keineswegs der Fall. Es geht nicht um einen Sanktionsmechanismus, sondern um ein Instrument, um den EU-Haushalts zu schützen und eine korrekte Haushaltsführung zu garantieren. Die vorgeschlagenen neuen Regeln würden es uns erlauben, den Zugang zu Fördermitteln zu blockieren oder einzuschränken – im Verhältnis zu Art, Schwere und Umfang der Rechtsstaats-Defizite. Wichtig ist, dass dieser Mechanismus die einzelnen Empfänger der Mittel nicht treffen würde, da wir sie nicht für das Funktionieren des Rechtsstaats verantwortlich machen können. Mitgliedstaaten wären weiter verpflichtet, die betroffenen Programme durchzuführen und Zahlungen an Erasmus-Studenten, Forscher, die Zivilgesellschaft oder andere Endnutzer zu leisten.

Es gibt immer wieder Berichte über die Verschwendung von Strukturfondsmitteln. Kommt der Kampf dagegen voran?



Die Kommission arbeitet Hand in Hand mit den Mitgliedstaaten, damit jeder Euro aus dem EU-Haushalt ordnungsgemäß ausgegeben wird. Sowohl das Europäische Parlament als auch der Europäische Rechnungshof haben das bestätigt. Das Parlament etwa hat erst jüngst bestätigt, dass der EU-Haushalt 2017 gut verwaltet wurde, und der Haushaltsführung der Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten zugestimmt. Zuvor hat der Europäische Rechnungshof dem Jahresabschluss der EU im elften Jahr in Folge ein tadelloses Zeugnis ausgestellt.

Unregelmäßigkeiten gibt es trotzdem…

Natürlich wissen wir, dass es manchmal Unregelmäßigkeiten beim Management von EU-Fördermitteln gibt, und in sehr seltenen Fällen kommt es zu Betrug. Hier kommen unsere Kollegen vom Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung – besser bekannt als OLAF – zum Zuge, die entsprechende Vorwürfe untersuchen und Gegenmaßnahmen empfehlen. Die Europäische Staatsanwaltschaft wird die Arbeit von OLAF ergänzen, indem sie dessen Empfehlungen nachverfolgt. Bisher mussten die nationalen Behörden dies tun. EPPO wird Verbrechen zum Schaden des EU-Haushalts wie Betrug, Korruption, Geldwäsche und grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug in der gesamten EU effektiver und schneller untersuchen können. Dies wird den EU-Steuerzahlern einen zusätzlichen Schutz bieten, dass ihr Geld ordnungsgemäß ausgegeben wird.

Wo wird die Strukturpolitik der EU in zehn Jahren stehen?

Das Ziel der Kohäsionspolitik besteht darin, Ungleichheiten zu verringern. So ist es im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegt. Das wird in einigen Jahren nicht abgeschlossen sein. Einige Länder und Regionen müssen weiter aufholen und brauchen dafür Unterstützung durch die EU. Die Kohäsionspolitik wird auch weiterhin die Investitionsprioritäten der EU stärken, zum Beispiel mit Blick auf den Klimawandel oder technologische Innovationen.