Der Druck auf Theresa May (M) wird nicht kleiner - spätestens am Mittwoch beim EU-Sondergipfel in Brüssel muss die britische Premierministerin einen Plan vorlegen, wie es weitergehen soll. Foto: Mark Duffy/UK Parliament

London. Die britische Premierministerin Theresa May bittet um eine Verschiebung des Brexit-Datums auf den 30. Juni. Dies schrieb sie in einem am Freitag veröffentlichten Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk. Eigentlich soll Großbritannien bereits am 12. April aus der Europäischen Union ausscheiden.