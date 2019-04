Berlin. Geliebt wurde Gerhard Schröder nicht von der SPD, obwohl er für seine Partei zweimal die Kanzlerschaft holte. Der allzeit rauflustige Vollblut-Politiker pfiff drauf. Unbeirrt zog er seinen Kurs durch. Was können die Sozialdemokraten von diesem Genossen lernen, der morgen (7. April 2019) 75 Jahre alt wird?

Kampfgeist: Schröders Leben steht für einen beispielhaften Aufstieg: Der Sohn einer Putzfrau, im lippischen Mossenberg-Wöhren geboren, schafft es bis ins wichtigste Amt im Staate. Von Oktober 1998 bis November 2005 war er siebter Bundeskanzler, davor acht Jahre lang Ministerpräsident von Niedersachsen. „Wir waren die Asozialen“, sagt Schröder über seine Kindheit. Seinen Vater hat er nie kennengelernt, er starb im Krieg. Seine Mutter musste unter schwersten Bedingungen die Patchwork-Familie ernähren. Der sportliche Gerhard („Acker“ nannte ihn seine Fußballmannschaft) wollte da raus.



Selbstbewusstsein: Schröder ist ein Macher. Nach einer Lehre in einem Eisenwarenladen hat Schröder sich über den zweiten Bildungsweg zum Volljuristen hochgearbeitet. Er wurde Anwalt, Chef der Jungsozialisten und Bundestagsabgeordneter. Er hat am Tor des Kanzleramts gerüttelt. Dort wollte er rein. So besagt die Legende. 1963 schon wurde Schröder Mitglied der SPD, beeinflusst durch seine Mutter, die er „Löwe“ nannte.

Durchsetzungskraft: Tatsächlich sind Schröders Kanzlerjahre als Reformphase nach 16 Jahren Kanzlerschaft des CDU-Chefs Helmut Kohl in die Nachkriegsgeschichte eingegangen. Die Agenda 2010, mit der eine Kürzung sozialer Leistungen einherging, brach den Arbeitsmarkt auf und führte Deutschland zu wirtschaftlicher Blüte, von der letztlich Schröders CDU-Nachfolgerin im Kanzleramt, Angela Merkel, zehrte. Vorgezogene Wahlen beendeten Schröders Kanzlerschaft 2005 abrupt. Die erhoffte Zustimmung für die Agenda 2010 war ausgeblieben. Schröder und die SPD reiben sich deshalb bis heute heftig aneinander.

Flotte Sprüche: Einige davon sind zur Legende geworden: „Hömma, hol mir ma 'ne Flasche Bier, sonst streik ich hier“, forderte Gerhard Schröder 2000 in einer Autogrammstunde. „Es gibt kein Recht auf Faulheit in unserer Gesellschaft!“, erklärte der Kanzler 2001 und plädierte dafür, dass die Arbeitsämter strenger mit Arbeitslosen umgehen sollten, die Jobs abgelehnt haben. „Lehrer sind faule Säcke“, wusste er. „Familie und das ganze Gedöns“ – so nannte Gerhard Schröder 1998 das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Tatsächlich ging es unter seiner Ägide voran in Sachen Ganztagsschulen, Kitas, Gleichberechtigung für Männer und Frauen.

Pragmatismus: Schröder mischte linke Thesen immer auch mit Pragmatismus. So hörten es investitionsfreudige Mittelständler gern, wenn Schröder seine Beamten aufforderte, „die Genehmigung gleich auf der Baustelle“ zu erteilen. Als „Genosse der Bosse“ wurde er gefeiert. Die Sozialdemokraten reagierten verdrossen, auch weil er teure Anzüge und erlesene Zigarren rauchte. Umstritten ist Schröder heute wegen seiner demonstrativen Freundschaft zu Russlands Präsident Wladimir Putin.

Leidenschaft: Provokationen und Pointen, Leidenschaft und Lebenslust prägen Schröders Bild heute. Der Grüne Jürgen Trittin, mit dem Schröder in Niedersachsen eine rot-grüne Koalition führte, fasst es so zusammen: „Man muss nicht alles mögen, was Schröder gesagt und getan hat. Zwei Dinge aber kann man ihm nicht absprechen. Zum einen hat er mit seiner Regierung Deutschland modernisiert, vom Atomausstieg und Energiewende bis neuem Staatsangehörigkeitsrecht – ja und auch durch Hartz IV. Und er hat das Ansehen und Gewicht Deutschlands als eines verlässlichen Partners in der Welt gemehrt – mit dem Einsatz in Afghanistan wie mit dem Nein gegen den Krieg der USA im Irak. Als in der Wolle gewaschener Sozialdemokrat hatte er schließlich einen klaren Willen zur Macht, der der heutigen SPD abgeht.“