Deutsche Entwicklungspolitik im Spannungsfeld

Osnabrück. Deutsche Entwicklungshilfe muss von den Empfängerländern verstärkt eine gute Regierungsführung einfordern - ansonsten verpuffen auch höchste Summen an Hilfsgeldern weitgehend wirkungslos.

So richtig es ist, dass Hilfsorganisationen von Deutschland mehr Engagement in der Entwicklungspolitik fordern, so realitätsfern ist es anzunehmen, es könne eine Entwicklungspolitik ohne politische Hintergedanken geben. Hilfe zur Selbsthilfe aus reiner Menschenliebe gibt es nicht. Entwicklungszusammenarbeit bewegt sich immer im Spannungsfeld globaler Krisen und eigener Interessen.

Es liegt auf der Hand, dass Deutschland und die EU infolge der wachsenden Herausforderungen durch Migration ein Interesse daran haben, die sie auslösenden Faktoren einzudämmen. Das geschieht längst nicht konsequent genug.

Gelder, die noch nach China fließen, obwohl das Land längst zum wirtschaftlichen und politischen Wettbewerber Deutschlands und der EU geworden ist, wären in Afrika sicher besser angelegt. Angesichts des Klimawandels und der Bevölkerungsentwicklung auf dem Kontinent ist alle Hilfe dort bisher ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wenn die Machtelite in den Zielländern nicht mitzieht, verpuffen auch höchste Summen.

So gehört es natürlich zur Entwicklungspolitik, von den Zielländern gute Regierungsführung einzufordern und Anreize dafür zu schaffen. Gleichzeitig gilt: Aus Entwicklungstöpfen sollten sicher keine Grenzsicherungsmaßnahmen finanziert werden.