Zum BGH-Urteil: Erste Hilfe ist Pflicht

Osnabrück. Ein Sportlehrer muss notfalls Erste Hilfe im Unterricht leisten können, das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag in Karlsruhe. Doch nicht nur Lehrer müssen sich mit Erste Hilfe auskennen, sondern jeder Mensch. Ein Kommentar.

Es steht außer Frage: Erste Hilfe kann Leben retten. Aber wer beherrscht eigentlich noch eine Herzdruckmassage? Der Bundesgerichtshof betont, dass Sportlehrer die Pflicht haben, Erste-Hilfe-Maßnahmen durchzuführen.

Kurs alle vier Jahre auffrischen

Doch sollten nicht nur Lehrer ausgebildete Ersthelfer sein: Wünschenswert ist, dass jeder Mensch weiß, wie die stabile Seitenlage aussieht und wie eine Herzdruckmassage und richtige Beatmung funktionieren. Fünf bis zehn Prozent der Verletzten würden laut ADAC überleben, wenn rechtzeitig ein Ersthelfer vor Ort wäre. Lehrer, die Sport oder ein naturwissenschaftliches Fach unterrichten, müssen den Erste-Hilfe-Kurs alle vier Jahre auffrischen. Das ist sinnvoll, sollte aber nicht nur für einige Pädagogen gelten.

Kein untätiges Danebenstehen

Viele besuchen einen Erste-Hilfe-Kurs vor der Führerscheinprüfung und dann nie wieder. Dabei kann jeder in die Situation geraten, einem Verletzten beistehen zu müssen. Angst etwas falsch zu machen, weil der Kurs so lange her ist, darf nicht als Argument gelten, dann gar nicht zu handeln. Das Versäumnis kann nicht nur weitreichende Konsequenzen für den Verletzten haben, sondern auch Strafen für untätiges Danebenstehen nach sich ziehen. Jeder muss in der Verantwortung stehen, den lebensrettenden Kurs regelmäßig zu wiederholen.