Osnabrück. Krank und arm: Immer mehr Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen eine Erwerbsminderungsrente beziehen, sind ergänzend auf Sozialhilfe angewiesen. Das ruft Sozialpolitiker und Gewerkschafter auf den Plan. Sie fordern weitere Verbesserungen für die Betroffenen - auch einen Verzicht auf teils hohe Abschläge.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) drängt auf weitere Verbesserungen für Erwerbsminderungsrentner. Annelie Buntenbach, Mitglied des DGB-Bundesvorstands, sagte unserer Redaktion: „Die Verdopplung der Zahl der Erwerbsminderungsrentner, die zusätzlich auf Sozialhilfe angewiesen sind, zeigt, dass die jüngsten Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente dringend auf den Rentenbestand übertragen werden müssen, um hier Abhilfe zu schaffen.“ Daneben müsse auch der Abschlag, den Erwerbsgeminderte bei ihrer Rente akzeptieren müssten, endlich weg. Buntenbach: „Menschen, die wegen schwerer Krankheit verrentet werden, mit Rentenabschlägen zu bestrafen, ist und bleibt sozialpolitisch vollkommen falsch. Sehr viele von ihnen müssen einen Abzug von 10,8 Prozent hinnehmen.“

Ein Beispiel: Eine abschlagsfreie Erwerbsminderungsrente wird 2019 an Neurentner nur dann gezahlt, wenn diese bei Renteneintritt mindestens 64 Jahre und zwei Monate alt waren. Für jeden Monat des vorzeitigen Bezugs dieser Rente werden 0,3 Prozent Rentenabschlag fällig – maximal aber 10,8 Prozent. Dieser Maximalsatz gilt derzeit, wenn die Rente mit 61 Jahren und zwei Monaten oder vorher bezogen wird.

Immer mehr Erwerbsminderungsrentner sind auf ergänzende Sozialhilfe angewiesen, um über die Runden zu kommen. Die Zahl der Betroffenen hat sich von 102.578 im Jahr 2010 auf 196.466 im Jahr 2017 fast verdoppelt, wie aus einer Regierungsantwort auf eine Linken-Anfrage hervorgeht, die unserer Redaktion vorliegt. Der Anteil der Erwerbsminderungsrentner, die zusätzlich Grundsicherung benötigen, stieg in dem Zeitraum damit von 9,5 auf 15,2 Prozent.

Erwerbsminderungsrenten werden unter bestimmten Umständen an Versicherte gezahlt, die aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft nicht mehr arbeiten können. Seit Jahresbeginn gelten dabei Verbesserungen: Die Betroffenen werden bei der Berechnung ihrer Rente so behandelt, als hätten sie bis zum Alter von 65 Jahren und acht Monaten weitergearbeitet. Zuvor hatte eine Zurechnungszeit von 62 Jahren und zwei Monaten gegolten. Von der zu Jahresbeginn in Kraft getretenen Reform profitieren allerdings nur Neu-Rentner. Wer schon zuvor eine Erwerbsminderungsrente bezog, hat nichts von der Neuregelung.