Lohne. Hunderte royale Fans haben sich in der niedersächsischen Provinz versammelt, um die schwedische Königin Silvia zu empfangen. Die Monarchin übergibt in Lohne im Landkreis Vechta den Queen Silvia Nursing Award für den besonderen Umgang mit Demenzkranken.

Straßensperren säumen den Weg zur Herz-Jesu-Kapelle in Kroge einem Ortsteil von Lohne. Hinter den Absperrungen drängen sich die Schaulustigen im Kampf um den besten Platz. Die Stadt hat 2000 schwedische und 1000 deutsche Flaggen verteilt. Die Papierfahnen schwenken die Zaungäste schon lange bevor der hohe Besuch eintrifft.

Hier in Kroge übergibt die Monarchin den Queen Silvia Nursing Award für einen besonderen Umgang mit dem Thema Demenz. Die Königin legt mit ihrem Engagement den Fokus auf eine Krankheit, an der bereits heute fast 1,6 Millionen Menschen in Deutschland leiden. Um dem Thema eine besonders große Bühne zu geben, hat sie ihr Engagement von Schweden aus auf internationales Parkett gehoben.

Das St.-Anna-Stift Kroge ist Hauptpartner des Queen Silvia Nursing Awards in Deutschland. Die Pflegeeinrichtung hat ihren Schwerpunkt auf das Thema Demenz gelegt.

Am beharrlichsten warten die Frauen des Royal Club. Drei Stunden bevor die Königin eintrifft, haben sie sich einen Platz direkt vor der Kapelle gesichert. Den Club haben die 35- bis 75-Jährigen zur Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle im vergangenen Jahr gegründet. "Die Hochzeit haben wir im Fernsehen gesehen", sagt Mitglied Ursula Müller. Dass sich mal eine echte Königin in ihre Nähe verirren wird, hätten sie da allerdings noch nicht gedacht.





Der Trupp von 20 Frauen ist mindestens genauso aufgeregt wie Tobias Gerdesmeyer, Bürgermeister in Lohne. Mit silberner Amtskette und neu gekauftem Anzug steht er vor der Kapelle bereit, um die Monarchin in Empfang zu nehmen. Bereitwillig gibt er Interviews in die vielen aufgestellten Fernsehkameras. "Heute ist sicherlich ein Highlight in meiner achtjährigen Amtszeit", sagt er mehr als einmal.

Anzeige Anzeige

Um 12.30 Uhr soll der Wagen der Königin eintreffen. Eine Lautsprecherdurchsage informiert die Wartenden darüber, dass der Konvoi im Bremen im Stau steht. Gegen 13 Uhr ist es dann so weit: Die Königin kommt.

Silvia von Schweden steigt aus ihrer schwarzen Limousine und begrüßt die dafür abgeordneten Kinder. Die herausgeputzt in Anzügen und Fliege kleine Körbchen mit Rosenblätter dabei haben. Geduldig wartet die Königin bis auch das letzte Kind seine Blätter auf den Boden geworfen hat.

Rechts und links hinter den Absperrungen bilden die Schaulustigen ein Spalier, durch das die Monarchin schreitet, aber nicht ohne mitgebrachte Blumensträuße in Empfang zu nehmen.

Mit offenem Mund beobachtet die dreijährige Edda Athmann das Treiben. Im blauen Prinzessinnenkleid und mit goldener Krone auf dem Kopf ist sie zusammen mit Oma Hiltrud zu dem Empfang gekommen. Im Gepäck haben die beide einen Palmstock in den schwedischen Nationalfarben blau und gelb und ein selbst gemaltes Bild für die Königin.





Nur wenige Minuten bleiben den Zuschauern, um einen Blick auf die Monarchin zu erhaschen, dann entschwindet sie hinter den Gemäuern der Kapelle.

Zusammen mit wenigen geladenen Gästen gibt es im Speisesaal der Nonnen ein Mittagessen. Hauptpartner des Silvia Nursing Awards in Deutschland ist das St.-Anna-Stift. In Kroge leben gemeinsam mit pflegebedürftigen Menschen von außerhalb zudem 50 Ordensschwestern.

In der Kirche warten währenddessen weitere Gäste auf den Beginn der eigentlichen Zeremonie. Die Preisverleihung beginnt sobald die Königin mit dem Essen fertig ist.

Draußen hat es mittlerweile angefangen zu regnen. Dort gibt es eine Leinwand, auf der das Treiben vom Inneren der Kirche übertragen wird. Die Hartgesottenen spannen die Schirme auf und trotzen dem Wetter. Für die meisten endet hier jedoch der königliche Empfang.

Im trockenen Gotteshaus nimmt währenddessen Pflegeschülerin Annette Löser aus dem Erzgebirge ihren Preis in Empfang.





Der Queen Silvia Nursing Award wird vergeben für innovative Ideen bei der Arbeit mit Demenzkranken. Artig lobt die Königin in ihrer kurzen Rede die ausziehbare Hygieneklappe am Bett von Patienten, die Löser erfunden hat.

Ungesehen von der Öffentlichkeit besucht die Monarchin im Anschluss das St.-Anna-Stift Kroge und die dort lebenden Menschen mit Demenz, bevor sie sich wieder in ihr Auto setzt und gen Schweden verschwindet.