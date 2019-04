Geburtstagsfeier der Nato: Trump, der Partyschreck

Osnabrück. Die Nato ist 70, aber die Stimmung auf der Party ist verhalten. Mal wieder gibt Donald Trump den Partyschreck. Das Geplänkel ums Geld darf aber nicht den dafür verstellen, dass die Nato Großes geleistet hat - und noch lange nicht auf den Müllhaufen der Geschichte gehört.

Die Party zum 70. Geburtstag der Nato wird mal wieder vom Streit ums Geld überschattet. Dabei darf der Blick für's Wesentliche aber nicht verloren gehen. Die Militärallianz hat es über Jahrzehnte hinweg geschafft, einen Krieg zwischen West und Ost zu verhindern – ein wahrhaft großer Erfolg. Deutschland wurde militärisch eingebunden und konnte wieder erstarken. Allein das stete Wachstum auf inzwischen 29 Staaten zeugt von der (auch politischen) Anziehungskraft der erfolgreichen Allianz.

Partyschreck Trump

Doch am Ehrentag ist die Stimmung schlecht. Mal wieder ist es Partyschreck DonaldTrump, der die Beistandspflicht und das bewährte Musketier-Prinzip „Einer für all, alle für einen“ in Frage stellt. Der Ruf des US-Präsidenten nach mehr Verantwortung Deutschlands ist ja durchaus richtig. Aber pauschal mehr Geld für Verteidigung zu fordern, ist nicht sinnvoll. Zu welchem konkreten Zweck? Wie lautet die Strategie?

Nato-Staaten müssen sich Arbeit teilen

Die Bundeswehr schafft es bisher schon nicht, die Milliarden, die sie hat, effektiv und ohne immer neue Pannen auszugeben. Mit noch mehr Geld wird das nicht besser, solange es keine wirklichen Reformen mit einem Neuanfang auf Ministerebene gibt. Wichtiger ist, dass die Europäer sich die Arbeit teilen und kooperieren. Nur dann kann die Nato weiter auf der Weltbühne mitspielen, auf der neue Mächte wie Nordkorea, Iran oder Saudi-Arabien agieren. Auf den Müllhaufen der Geschichte gehört die Nato jedenfalls noch lange nicht.