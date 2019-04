Berlin. Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs hat das Schweigen von Angehörigen und Freunden als ein zentrales Problem bei der Verhinderung von sexuellem Missbrauch beschrieben .

Bei der Vorlage einer Bilanz sagte die Vorsitzende des 2016 eingesetzten Gremiums, Sabine Andresen: “Die Klagen der Kinder werden nicht gehört“. Aus den Berichten der Betroffenen gehe vor allem hervor, "wie häufig das nahe Umfeld und die gesamte Gesellschaft versagt haben und Kinder nicht geschützt wurden". Die Arbeit der Kommission basiert auf den Berichten Betroffener. Bisher haben sich knapp 1.700 Menschen an sie gewendet. Knapp 900 Betroffene konnten in vertraulichem Rahmen angehört werden. Für den Bericht wurden außerdem fast 300 schriftliche Zeugnisse ausgewertet.



Mehr als die Hälfte der Betroffenen hat sexuelle Gewalt in der Familie erlitten (56 Prozent). Zwölf Prozent kannten den Täter aus ihrem sozialen Umfeld, 17 Prozent erlitten die Übergriffe in einer Institution wie Schule oder Kirche. Weit mehr als die Hälfte (63 Prozent) waren jünger als zehn Jahre, als der Missbrauch begann. Als Erwachsene wandten sich am häufigsten 40- bis 60-Jährige an die Kommission (56 Prozent).

Von 524 Betroffenen, die den Missbrauch in der Familie erlebt haben, nannten 225 den Vater als Täter, gefolgt vom Stiefvater oder Partner der Mutter (79). Die nächst häufigen Täter waren Onkel, Brüder und Großväter. Der Anteil weiblicher Täter liegt im einstelligen Bereich, außer bei Müttern: 38 Betroffene nannten die Mutter als Täterin. Die Mehrzahl der Opfer sind Mädchen und junge Frauen (83 Prozent). Die Daten der Kommission sind nicht repräsentativ, da sich die Betroffenen freiwillig melden und nur ihre Aussagen dokumentiert werden.

In allen Bereichen

Die Taten gab es nach Angaben der Experten in allen gesellschaftlichen Bereichen, von der Familie über das nahe soziale Umfeld bis hin zu Schule, Kirche und Sport. Kommissionsmitglied Peer Briken sagte, auch bei vielen Opfern sei das Schweigen bis heute verbreitet. "Wir gehen davon aus, dass viele Menschen bis heute nicht sprechen, nicht sprechen wollen." Die Kommission fordert ein flächendeckendes Hilfsnetz mit Fachberatungsstellen. Für solch ein Netz müsse eine dauerhafte Finanzierung sichergestellt werden. Auch sei ein "vernünftiges therapeutisches Gesetz" nötig sowie Eingliederungsmaßnahmen für Betroffene und ein leichterer Zugang zu Leistungen des Opferentschädigungsgesetzes.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) erklärte, sie unterstütze die Forderungen nach besseren Schutzkonzepten, einer besseren und aktiveren Aufarbeitung in Institutionen und nach einer auch öffentlichen Anerkennung des Unrechts. "Die Arbeit der Aufarbeitungskommission ist eine enorme Hilfe für die vielen Betroffenen von sexuellem Missbrauch", erklärte Giffey.

Die Unabhängige Kommission arbeitet ehrenamtlich, jüngst wurde ihr zunächst auf drei Jahre begrenzter Arbeitsauftrag um vier Jahre bis 2023 verlängert. Wie die Verantwortlichen ankündigen, soll nun der sexuelle Kindesmissbrauch in anderen Bereichen genauer untersucht werden. Einer der Schwerpunkte werde der Sport. Auch der Missbrauch an Menschen mit Behinderten sollten geprüft werden.

Anzeige Anzeige

(mit AFP und epd)