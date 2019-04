Berlin. Die Fälle liegen im Promille-Bereich, aber wenn es passiert, können die Folgen dramatisch sein: Fast 90 Menschen starben im vergangenen Jahr an Behandlungsfehlern, wie die Bundesärztekammer am Mittwoch mitteilte. Die Hintergründe zur neuen Statistik von Gutachterkommission und Schlichtungsstellen.

Wie haben sich die Zahlen entwickelt? Mehr als 10.000 mal wandten sich Patienten 2018 wegen Verdachts auf Behandlungsfehler an die zuständigen Stellen. Knapp 6000 Entscheidungen wurden getroffen. In 1.858 Fällen wurden Ärzte- oder Aufklärungsfehler festgestellt, in 1.499 Fällen wurden Gesundheitsschäden ermittelt. Das waren 284 Fälle weniger als im Vorjahr. Seit Jahren gehen die Zahlen zurück.



Wie groß ist die Gefahr, zum Opfer zu werden? Angesichts von knapp 20 Millionen Klinik-Aufenthalten und einer Milliarde Arzt-Patient-Kontakten sei das Risiko "extrem gering", so die Bundesärztekammer. Für diejenigen, die es trifft, ist das kein Trost: Knapp 600 Patienten erlitten Dauerschäden, 127 von ihnen schwere. 88 Menschen bezahlten Arztfehler mit dem Tod. In der Statistik tauchen nur die offiziell gemeldeten Beschwerden auf. Die rückläufigen Zahlen gäben deswegen "keinen Anlass zur Beruhigung, denn sie zeigen nur die Spitze des Eisberges", sagte Linken-Gesundheitsexpertin Sylvia Gabelmann.

Wobei werden die meisten Fehler gemacht? Wie in den Vorjahren lief 2018 bei Knie- und Hüftgelenk-Arthrosen, Oberschenkelbrüchen und Bandscheibenschäden am häufigsten etwas schief. Mit 402 Fällen sind Unfallchirurgien und Orthopädien die Fachbereiche mit dem größten Risiko.

Was sind die Ursachen? Für Andreas Crusius, Vorsitzender der Konferenz der Gutachterkommissionen, ist es ein über die Jahre gestiegener Behandlungsdruck. Im Gesundheitswesen sei "gespart worden bis es quietscht", sagte er. Die Ärzte arbeiteten deswegen "in allen Versorgungsbereichen am Limit, und manchmal ein gutes Stück darüber hinaus". Es sei daher "bemerkenswert, wie selten sie dabei irren". In den meisten Fällen führten falsche Informationen zu Fehlern. So schilderte Crusius, wie bei einem 63-Jährigen nach der OP eines Penis-Tumors eine Harnleiterschiene entfernt werden sollte. Tatsächlich war die Schiene schon entfernt worden, so dass der zweite, schmerzhafte Eingriff durch den Urologen völlig überflüssig war. Der Klinik-Operateur hatte dies in der Patientenakte aber nicht vermerkt.

Was können Betroffene tun? Zunächst an den Arzt wenden - der Einblick in die Patientenakte gewähren muss. Bringt das Gespräch keine Klärung, sind die Krankenkassen, unabhängige Patienten-Beratungen oder Selbsthilfe-Organisationen die Anlaufstellen. Findet der Medizinische Dienst der Krankenkassen Hinweise auf einen Behandlungsfehler, sollte mit den Schlichtungsstellen der Ärztekammern eine Lösung gesucht werden. Überdies bleibt der Gang vors Gericht. Zu Bedenken ist: Drei Jahre nach dem Eingriff verjähren die Ansprüche. Die Entschädigungssummen variieren stark. Die Techniker Krankenkasse hatte 2014 einen Durchschnittswert für chirurgische Fehler von 57.000 Euro ermittelt.