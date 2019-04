Die Mauer des Schweigens durchbrechen

Die Bilanz dreijähriger Aufklärungsarbeit zum Thema Kindesmissbrauch legten gestern Peer Briken (l-r), Brigitte Tilmann, Hjördis E. Wirth und Sabine Andresen vor. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Berlin. Opfer sexuellen Kindesmissbrauchs werden laut Experten zu wenig vom Staat unterstützt. Der Wissensstand bei Justiz und Behörden sei nach den Erfahrungen vieler Betroffener „noch immer sehr, sehr begrenzt", sagte Peer Briken von der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Die Kommission stellte in Berlin ihren ersten Bericht zu sexuellem Kindesmissbrauch in Deutschland vor. Ein Kommentar. Bei der Kommission haben sich seit Mai 2016 knapp 1700 Betroffene gemeldet. Sie befragte rund 900 in vertraulichen Anhörungen. Zusätzlich gingen rund 300 schriftliche Berichte bei ihr ein.