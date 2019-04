E-Tretroller: Umweltfreundlich, doch auf eigene Gefahr

Osnabrück. E-Scooter sollen bald auch in Deutschland erlaubt sein. Die Tretroller sind eine umweltfreundliche Alternative zum Auto, die jedoch auch Risiken birgt. Ein Kommentar.

E-Tretroller sind ein umweltfreundliches Fortbewegungsmittel. Aber mit einer zugelassenen Leistung von bis zu 20 km/h sind sie kein Kinderspielzeug und stellen auch ein Risiko dar. Für die Fahrer, die ungeschützt durch den Straßenverkehr düsen – und für die anderen Verkehrsteilnehmer, die die lautlosen, sogenannten Scooter vielleicht nicht kommen hören.

Unfallforscher sehen es deshalb zurecht kritisch, die Roller auf Gehwegen zu erlauben. Dort laufen Fußgänger – und unter ihnen befinden sich auch Kinder und Senioren. Wenn auf den Gehwegen Scooter mit knapp zwölf Stundenkilometern fahren dürfen, setzen sie die Fußgänger so schlichtweg unnötiger Gefahr aus. Und das in einem Verkehrsbereich, in dem sie doch eigentlich vor motorisierten Fahrzeugen geschützt sein sollten.

Trotzdem: Die Fahrzeuge jenseits der Gehwege zuzulassen, ist begrüßenswert. Dort sind sie eine gute und fortschrittliche Option zum Auto und können dabei helfen, den Stadtverkehr gerade in Stoßzeiten zu entlasten. Die Roller werden sich erst ins alltägliche Verkehrsbild einfügen, die Straßenverkehrsteilnehmer sich an sie gewöhnen müssen, wenn etwa das Treiben auf Radwegen durch sie zunächst etwas chaotischer wirkt. Das kann mit ersten Orientierungsproblemen verbunden sein – sich im Sinne eines neuen und saubereren Verkehrsmittels aber absolut lohnen.