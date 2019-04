Washington. Als US-Präsident Donald Trump seine Verbundenheit zu Deutschland ausdrücken will, vertauscht er die Fakten.

US-Präsident Donald Trump verlangt von Deutschland wieder einmal höhere Verteidigungsausgaben für die Nato. Vor den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag des Verteidigungsbündnis kommt Trump in Washington mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zusammen und fordert "einen gerechten Anteil" von Deutschland. Gleichzeitig ist er bemüht "großen Respekt" für Angela Merkel und die Bundesrepublik auszudrücken und stellt eine interessante Behauptung über seinen Vater auf.

Sein Vater sei Deutscher und an einem "wundervollen Ort in Deutschland geboren", sagte Trump. Das stimmt allerdings nicht: Sein Großvater stammte aus Deutschland, sein Vater, Fred Trump, wurde dagegen in New York geboren. Es ist nicht das erste Mal, dass Trump dieser Patzer unterlaufen ist.

