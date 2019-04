Radfahrer müssen auf deutschen Straßen besser geschützt werden

Osnabrück. Die Verkehrsminister der Länder wollen Radfahrer im Straßenverkehr besser schützen und die Straßenverkehrsordnung reformieren. Dazu ein Kommentar.

Auf den Straßen herrscht Kulturkampf. Autofahrer gegen Radfahrer und umgekehrt. Der eine gönnt dem anderen seine persönliche Freiheit nicht. Wie fing das an? Zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts erlebte Deutschland einen ungeahnten Aufschwung. Sinnbild dessen war der Pkw. Der öffentliche Raum wurde diesem Statussymbol unterworfen – freie Fahrt für freie Bürger.

Was damals der VW Käfer und dann der Golf war, ist heute der SUV, der im Feierabend-Stau steht. Zumindest für den einen Teil der Bevölkerung gilt das. Der andere, wachsende Teil, hat sich ein anderes Statussymbol gesucht: das Rad. Nicht aus wirtschaftlicher Not, sondern aus Überzeugung. Die radikalen Vorkämpfer dieser zweirädrigen Bewegung verfolgen ihre Ziele mit missionarischem Eifer.

Was bei derart emotional aufgeladenen Themen hilft, sind Fakten. Und bei nüchterner Betrachtung muss man feststellen: Radfahrer sind in vielen deutschen Städten Gefahren für die Gesundheit ausgesetzt, die weit über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehen. Schlicht, weil die Infrastruktur dem Auto angepasst wurde. Mehr Raum und mehr Rechte für Radfahrer sind sinnvoll. Ein Punkt fehlt aber auf der Agenda der Verkehrsminister: die Helmpflicht. Manchmal bedeutet mehr Sicherheit nämlich auch weniger Freiheit. So war das mit dem Gurt im Auto dereinst auch.