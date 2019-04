München. Während die streikenden Schüler von vielen für ihren Einsatz gefeiert werden, gibt es auch klare Kritik an der "Fridays for Future"-Bewegung. Einer Münchner Schule reicht es jetzt.

Seit Wochen gehen weltweit jeden Freitag Schüler auf die Straße, um gegen den Klimawandel zu protestieren. Sie richten sich an die Politik, um auf die Zukunft des Planeten aufmerksam zu machen – und verpassen deswegen regelmäßig den Unterricht. An einem Münchner Gymnasium soll das nun nicht länger geduldet werden.

Weiterlesen: "PR-Marionette"? Was Greta Thunberg ihren Kritikern zu sagen hat



In einem Rundbrief informierte der Direktor des Münchner Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums Schüler und Eltern darüber, dass sie in Zukunft mit einem Bußgeld rechnen müssen, wenn die Jugendlichen sich weiterhin dafür entscheiden, am Freitag dem Unterricht fernzubleiben. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Statt nur mit Ordnungsmaßnahmen wie Verweisen, werde künftig auch mit Bußgeldern auf unentschuldigtes Fehlen reagiert.

Bußgelder sind rechtlich möglich

"Wir können uns nicht auf Dauer gegen das Gesetz stellen", so der Direktor der Schule, Wolfgang Hansjakob, gegenüber der "Süddeutschen Zeitung". Man müsse den Unterricht gewährleisten. Er habe sich mit anderen Schulen abgesprochen, die ebenfalls zu "deutlicheren Maßnahmen" greifen wollen.

Weiterlesen: Streiken für das Klima: Wer Fridays for Future noch unterstützt



Gesetzlich sind Bußgelder durchaus möglich, da es sich beim Schwänzen um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Die Höhe ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich festgelegt und beträgt in Nordrhein-Westfalen beispielsweise bis zu 5000 Euro. An der Münchner Schule gelten die neuen Regeln ab sofort, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" – also ab dem kommenden Freitag.