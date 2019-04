Osnabrück. Die Babyboomer kommen in die Jahre. So erklärt die Rentenversicherung, warum immer mehr Menschen eine Reha machen. Die Babyboomer, das sind die geburtenstarken Jahrgänge 1955 bis 1969. Sie erreichen jetzt das Alter, in dem häufiger mal eine Auszeit angezeigt ist. Hinzu kommen weitere Faktoren – und die Erkenntnis: Reha lohnt sich.

„Morgens Fango, abends Tango.“ Kein Klischee über Kuren und Rehas hält sich hartnäckiger als dieses. Ist wohl alles nicht so schlimm, da nimmt sich jemand eine schöne Auszeit, schwingt da auch schon mal mit. Doch weit gefehlt. Denn so wohltuend Abstand vom Alltag und Entspannung sein können und so wichtig der Spaß- und Wellness-Faktor in einer Reha-Klinik sein mag – im Vordergrund steht harte, oft genug schmerzhafte Arbeit.

Es geht um viel, manchmal um alles: um Wiederherstellung und Erhalt von Fitness und Arbeitskraft ebenso wie um Mut und Kraft zum Weiterleben, etwa bei schweren psychischen Erkrankungen. Manchmal kommen auch mehrere Faktoren zusammen, etwa bei Krebskranken. Die meisten Patienten suchen freilich wegen orthopädischer Probleme eine Reha-Klinik auf, wegen Rückenleiden zum Beispiel oder nach einer Hüftoperation.

Therapie bei 110 Grad Kälte

Nur mit Wärme (Fango) ist niemandem geholfen. Die Liste der mehr oder weniger angenehmen Anwendungen ist lang und enthält Überraschungen. So ist – weithin unbekannt – auch Kälte ein wirksames Therapeutikum. Ein Beispiel aus einer Reha-Klinik an der Ostsee: Mit Mundschutz, Stirnband, Handschuhen und dicken Schuhen, aber ansonsten nur mit einem Badeanzug bekleidet, betritt Birgit W. einen extrem unwirtlichen Raum. Zweimal am Tag steht Ganzkörperkältetherapie auf ihrem Programm. Kälte hilft unter anderem bei Gelenkentzündungen und muskulären Problemen. Der Schritt in die Kältekammer ist aber nicht jedermanns Sache, kostet einige Überwindung. In der ersten Sektion der Kammer herrscht eine Temperatur von minus 10 Grad Celsius, in der zweiten sind es minus 60 Grad und in der dritten minus 110 Grad. Das hält man maximal für zwei, drei Minuten aus – aber was tut man nicht alles für die Gesundheit?

Gut zwei Millionen Patienten erleben jährlich Freuden und Leiden von Rehabilitationen. Wesentliche Träger sind die Deutsche Rentenversicherung (DRV) und die gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Die Rentenversicherung ist dabei für die Berufstätigen zuständig. Sie hat die Aufgabe, die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit ihrer Versicherten wiederherzustellen beziehungsweise zu sichern.

Die Krankenversicherung finanziert – nachgeordnet – medizinische Reha-Leitungen, „wenn damit eine Behinderung oder eine Pflegebedürftigkeit abgewendet, beseitigt, gemindert oder eine Verschlimmerung verhütet werden kann“. Die Rehabilitanden der GKV sind „vorwiegend Menschen nach dem erwerbsfähigen Alter“, also Altersrentner.

Weiterer Kostenträger ist unter anderem die Bundesagentur für Arbeit. Sie kümmert sich um die berufliche Rehabilitation Jugendlicher und junger Erwachsener, da diese meist noch nicht lange genug in die Rentenkasse eingezahlt haben.

Reha-Budgets stark gestiegen

Allen gemeinsam ist, dass es um sehr viel Geld geht. Die Ausgaben für Reha und Teilhabe summierten sich im Jahr 2016 auf insgesamt 35,2 Milliarden Euro. Im Zehnjahresvergleich bedeutet das eine Steigerung um 40 Prozent, so die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR). Den größten Ausgabenanteil (51 Prozent) haben dabei mit fast 18 Milliarden Euro die Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen. Die Kosten übernimmt das Sozialamt. In Deutschland gibt es laut BAR 16 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen wie chronischen Krankheiten und (Schwer-)Behinderungen.

Aber auch Renten- und Krankenversicherung wenden Milliardensummen auf, vor allem für medizinische Rehas, aber auch für „Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“. Damit ist berufliche Rehabilitation gemeint, etwa durch Weiterbildungen, Umschulungen oder einen Umbau am Arbeitsplatz.

Die GKV gab für Vorsorge- und Reha-Leistungen im Jahr 2017 insgesamt 3,46 Milliarden Euro aus. Bei der Rentenversicherung summierten sich die Ausgaben für Reha und Teilhabe im selben Jahr auf 6,55 Milliarden Euro. Zehn Jahre zuvor waren es noch 4,86 Milliarden Euro.

Auch die Zahl der Rehabilitanden steigt beinahe kontinuierlich. Machten im Jahr 2008 noch 942.622 Menschen eine medizinische Reha auf Kosten der Rentenversicherung, so waren es 2017 deutlich über eine Million (1.013.588). Hinzu kamen 165980 berufliche Rehabilitationen.

Auch die gesetzlichen Krankenkassen nähern sich bei der Zahl der Patienten der Millionengrenze. 2017 erbrachten sie rund 932.000 ambulante und stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen.



Kostenpunkt: durchschnittlich 2831 Euro

Die durchschnittliche Dauer einer stationären Reha wegen körperlicher Erkrankungen variiert, je nach Diagnosegruppe, zwischen 22 und 24 Tagen. Kostenpunkt: durchschnittlich 2.831 Euro. „Die um einiges längeren medizinischen Reha-Leistungen bei psychischen und Abhängigkeitserkrankungen sind mit durchschnittlich 6.759 Euro deutlich teurer“, heißt es im Reha-Bericht der Rentenversicherung.

Der demografische Wandel schlägt sich inzwischen deutlich in den Statistiken nieder. Das Durchschnittsalter der Rehabilitanden erhöhte sich bei der Rentenversicherung binnen zehn Jahren von 49,1 auf 51,8 Jahre. „Mit steigendem Alter wird Reha häufiger in Anspruch genommen“, erläutern DRV-Experten. „Die geburtenstarken Jahrgänge haben mittlerweile ein Alter erreicht, in dem sie vermehrt medizinische Reha-Leistungen in Anspruch nehmen, um mit der nötigen körperlichen und psychischen Fitness weiterhin am Arbeitsleben teilnehmen zu können“, heißt es bei der BAR. „Die Herausforderung einer alternden Gesellschaft betrifft sämtliche Bereiche unseres Sozialsystems“, bringt es die GKV auf den Punkt.

Je älter die Menschen werden, desto komplexer werden die Herausforderungen. „Menschen im höheren Lebensalter (älter als 70 Jahre) haben häufig mehrere Erkrankungen. Diese Multimorbidität und die im Alter schwindende Regenerationskraft stellen besondere Anforderungen an die Rehabilitation“, sagt GKV-Sprecherin Janka Hegemeister. Die gesetzliche Krankenversicherung hat deshalb eine besonders Leistungsform entwickelt: die geriatrische Rehabilitation. „Dabei werden alle Erkrankungen in den Blick genommen und die geminderte Belastungsfähigkeit und bereits bestehende kognitive Leistungseinschränkungen berücksichtigt.“

Doch auch schon in jüngeren Jahren häufen sich bei vielen Menschen die gesundheitlichen Probleme. Die meisten von der Rentenversicherung bezahlten medizinischen Rehas werden wegen orthopädischer Leiden durchgeführt (41 Prozent). Es folgen Behandlungen wegen psychischer Störungen und onkologische Erkrankungen (jeweils 15 Prozent), Herz- und Kreislauferkrankungen (zehn Prozent) und Störungen des Stoffwechsels (3 Prozent).

Viele psychisch Kranke

Auffällig ist auch die Zunahme psychischer Erkrankungen. Bei der Deutschen Rentenversicherung sind 2017 wegen solcher Erkrankungen rund 159.500 medizinische Rehabilitationen im stationären Bereich bewilligt worden. Zehn Jahre zuvor waren es 109.700. Das entspricht einem Anstieg um fast 45 Prozent.

Die Rentenversicherung erklärt die Entwicklung damit, dass psychische Erkrankungen heute besser erkannt und damit häufiger diagnostiziert werden als früher. Zudem sei die Stigmatisierung in der Gesellschaft rückläufig.

Wesentlicher Treiber bleibt aber der demografische Wandel. Durch die alternde Bevölkerung werde insbesondere die Bedeutung der Rehabilitation durch die Krankenkassen zunehmen, sagen Experten voraus. Doch auch die Rentenversicherung stellt sich auf einen weiterhin hohen Bedarf ein. Und sie nennt dafür eine Reihe von Faktoren: „die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, der sich abzeichnende Fachkräftemangel und wachsende Anforderungen an die psychomentale Leistungsfähigkeit der Beschäftigten“.

DRV-Präsidentin Gundula Roßbach ist sich sicher: „Die Rehabilitation der Rentenversicherung ist ein wichtiger Baustein, um die Menschen wieder fit für das Arbeitsleben zu machen.“ Roßbach verweist gegenüber unserer Redaktion zugleich auf einen doppelten Nutzen: „Von der Rehabilitation profitieren nicht nur die Menschen selbst, sondern auch die Arbeitgeber und die Gesellschaft. Jeder in der Rehabilitation investierte Euro fließt fünffach in den Wirtschaftskreislauf zurück, durch verringerte Zeiten der Arbeitsunfähigkeit und einen längeren Verbleib der Menschen im Arbeitsleben.“ Auswertungen der Rentenversicherung zeigen, dass zwei Jahre nach einer medizinischen Rehabilitation 84 Prozent der Rehabilitanden weiter erwerbsfähig sind und Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zahlen. Kurz: Reha lohnt sich.

Und Reha wird tendenziell noch wichtiger werden, wie ein Blick auf die Alterung der Gesellschaft zeigt. 2002 lebten 20,1 Millionen Menschen im Alter von 60 und älter in Deutschland. Für 2050 rechnet das Statistische Bundesamt mit 27,6 Millionen Frauen und Männern in diesem Alter. Sie werden dann 36,7 Prozent der Bevölkerung ausmachen – und den Strom in die Reha-Kliniken noch verstärken.