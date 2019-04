Osnabrück. 445 Radfahrer sind im vergangenen Jahr auf Deutschlands Straßen gestorben – die Zahl steigt. Wie kann man sie besser schützen? Dazu gibt es jetzt sehr konkrete Vorschläge, die das Radfahrern sicherere machen sollen – und dem motorisierten Verkehr Einschränkungen bringen.

Die Verkehrsminister von Bund und Länder wollen das Radfahren in Deutschland sicherer machen. Auf der am Donnerstag in Saarbrücken beginnenden Fachministerkonferenz sollen umfassende Änderungen an der Straßenverkehrsverordnung beraten werden.

Das geht aus einem 15 Punkte umfassenden Maßnahmenkatalog hervor, der auf der Konferenz beraten werden soll und unserer Redaktion vorliegt. Es geht im Kern um einen besseren Schutz von Fahrradfahrern auf Deutschlands Straßen. Hier eine Auswahl der Punkte im Überblick:

Lkw sollen beim Rechtsabbiegen in Städten künftig nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen. „Damit kann die Anzahl und Schwere der Radfahrer- und Fußgänger-Unfälle an Knoten und Einmündungen reduziert werden“, heißt es in dem Papier. Immer wieder kommt es gerade in Städten zu tödlichen Unfällen, weil Lkw beim Abbiegen Radfahrer übersehen.

Durch eine Reduzierung der Geschwindigkeit sollen beide Verkehrsteilnehmer künftig genug Zeit zum Reagieren haben, so der Plan.



Darüber hinaus soll Autofahrern ein gesetzlicher Mindestabstand beim Überholen von Radfahrern vorgeschrieben werden. Laut Maßnahmenkatalog könnten das 1,5 Meter sein, die in der Straßenverkehrsordnung verankert werden. Den Abstand haben Zivilgerichte in ihren Urteilen als notwendig bestätigt. Solche Szenen wären dann künftig auf deutschen Straßen nicht mehr erlaubt:

In anderen europäischen Ländern gebe es entsprechende Regeln bereits, heißt es im Maßnahmenkatalog.



Weitere Geschwindigkeitseinschränkungen könnten auf Autofahrer in Kommunen zukommen, in denen Radwege nicht vom motorisierten Verkehr getrennt werden können. „Die Straßenverkehrsbehörden sollen die Möglichkeit erhalten, eine zulässige Höchstgeschwindigkeit innerorts von 30km/h auf den für Radverkehr wichtigen Verbindungen anzuordnen“, lautet die Empfehlung in dem Papier.

Dies soll insbesondere auf Schulwegen der Fall sein. Wenn Autos langsamer fahren müssten, so die Argumentation, reduziere das die Schwere von Unfällen mit Radfahrern.



Radfahrer können indes auf weitere Erleichterungen hoffen: So empfehlen die Autoren des Papiers, dass Fahrräder künftig auch Nebeneinander fahren dürfen, wenn dadurch der Verkehr nicht behindert wird. Bislang schreibt die Straßenverkehrsordnung in Paragraph vier vor, dass Radler hintereinanderfahren müssen.

Ebenso sollen Fahrradfahrer künftig grundsätzlich entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung Einbahnstraßen in Tempo-30-Zonen befahren dürfen. Folgende Beschilderung dürfte dann bald Normalzustand sein:

Die Vorschläge sind von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der Verkehrsministerkonferenz erarbeitet worden. Ziel soll sein, dass Radfahren attraktiver zu machen und mehr Bundesbürger zum Umsteigen auf zwei Räder zu bewegen. Das Maßnahmenpaket soll Grundlage für eine entsprechende Novellierung der Straßenverkehrsordnung sein.

Eine Mehrheit unter den Landesministern gilt als sicher. Sie können die Bundesregierung und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU, Foto) auffordern, die Änderungen am Regelwerk vorzunehmen.

Ob der es dann umsetzt, ist allerdings unklar. Das Bundesverkehrsministerium teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit, die Abstimmungen innerhalb des Ministeriums zu dem Thema dauerten noch an.



Bremens Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) zeigte sich auf Anfrage aber optimistisch, dass die Reformvorschläge noch bis Ende dieses Jahres umgesetzt werden können.

Er sprach von einem sehr guten Paket, dass die Verkehrssicherheit von Radfahrern erhöhen werde. „Das ist insbesondere in Zeiten wichtig, in denen es zu immer mehr schweren Unfällen mit Radfahrern kommt“, so Lohse.



Laut vorläufigen Zahlen des Bundesamtes für Statistik starben im vergangenen Jahr 445 Radfahrer auf Deutschlands Straßen – 13 Prozent mehr als noch 2017.