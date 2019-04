London. Wieder einmal debattiert das britische Parlament über den Brexit. Klimaaktivisten stören die Sitzung – doch die Politiker nehmen es mit Humor.

"Das Parlament hat jetzt ein paar mehr Eier": Der britische Politiker James Heappey hat den Auftritt von ein paar halbnackten Demonstranten humorvoll kommentiert. Während das Unterhaus am Montagabend mal wieder einen Ausweg aus dem Brexit-Chaos sucht, störten Aktivisten von "Extinction Rebellion" die Debatte. Die Protestanten standen in der Besuchergalerie an einer großen Glasscheibe und hatten unter anderem "Klima-Krise" auf ihre Körper geschrieben.

Der Abgeordnete Heappey postete bei Twitter ein Bild der ungewollten Gäste – zusammen mit seiner humorvollen Kritik an seinen Kollegen.

"Extinction Rebellion" hat sich den Kampf gegen den Klimawandel auf die Fahnen geschrieben. Laut der britischen Zeitung "The Guardian" wurden zwölf Menschen festgenommen.

Die Parlamentarier ließen sich derweil nicht sonderlich von den Demonstranten stören – auch wenn laut britischer Medien mehrere Abgeordnete die nackten Tatsachen in ihren Wortbeiträgen erwähnten.

Brexit-Abstimmungen laufen

Das britische Parlamentat stimmt am Montag über vier Anträge rund um mögliche Brexit-Varianten ab. Darunter sind zwei Vorschläge für eine engere Anbindung Großbritanniens an die EU als bisher geplant. Ein Antrag sieht vor, dass Großbritannien nach dem EU-Austritt in der Zollunion bleiben soll. Einem weiteren zufolge soll das Land zusätzlich im Binnenmarkt bleiben. Beiden Optionen werden Chancen auf eine Mehrheit eingeräumt. . Das Ergebnis wird erst kurz vor Mitternacht erwartet.

Für die Regierungschefin wäre es politisch so gut wie unmöglich, sich diese Forderungen zu eigen zu machen. Theresa May hatte sich seit Langem darauf festgelegt, sowohl Zollunion als auch Binnenmarkt zu verlassen. Die Mitgliedschaft in der Zollunion würde es London unmöglich machen, Freihandelsverträge mit Drittländern auszuhandeln. Der Binnenmarkt ist nicht ohne die Personenfreizügigkeit für EU-Bürger zu haben. Die beiden weiteren Vorschläge sehen ein zweites Referendum vor.

Sollte sich May dem Willen des Parlaments nicht beugen, könnten die Abgeordneten bereits an diesem Mittwoch ein Gesetzgebungsverfahren in die Wege leiten, um die Regierung dazu zu zwingen. Beobachtern zufolge steigt damit die Gefahr einer baldigen Neuwahl.

Eine erste Abstimmungsrunde über Alternativvorschläge hatte in der vergangenen Woche noch keine Klarheit gebracht. Alle acht Optionen, die den Abgeordneten zur Abstimmung vorlagen, wurden abgelehnt.