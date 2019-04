Wenn Forscher falsche Hoffnung wecken: Einfach nur krank

Osnabrück. Eine Weltsensation? Als Heidelberger Forscher unlängst einen Durchbruch in der Früherkennung von Brustkrebs verkündeten, wurde bald klar: Da hat jemand den Mund zu voll genommen und vorschnell Hoffnungen geweckt. Hintergrund ist womöglich eine gefährliche Verquickung wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Interessen. Ein Kommentar.

Welch traurige Zahl: Jährlich sterben allein in Deutschland mehr als 220.000 Menschen an Krebs. Zudem gibt es Jahr für Jahr 470.000 Neuerkrankungen. Bei den Frauen ist Brustkrebs die mit Abstand häufigste Tumorart. Ein sicherer Bluttest zur Früherkennung der tückischen Krankheit wäre also ein großer Fortschritt zum Wohl der Patientinnen. Allein, die vermeintliche Weltsensation in der Brustkrebs-Diagnostik, die unlängst in Heidelberg verkündigt wurde, hat sich als hohle PR entpuppt – vorschnell publiziert, ohne ausreichende Prüfung der Wirksamkeit. Es ist einfach nur krank.

Womöglich ist hier die Sucht nach Ruhm und Geld mit den Beteiligten durchgegangen. Denn welcher Wissenschaftler würde sich nicht gern für einen großen Schritt in der Forschung feiern lassen? Und welcher Pharmakonzern würde nicht gern Profit daraus schlagen? Die Behandlung Krebskranker ist ein Milliardengeschäft.

Gerade weil das so ist, bleibt erhöhte Vorsicht angebracht. Und da es hier nicht um Husten und Schnupfen geht, sondern oft genug um Leben und Tod, kann die Sorgfalt nicht groß genug sein. Das gilt auch und besonders für die Veröffentlichung entsprechender Nachrichten. Denn enttäuschte Hoffnungen untergraben das Vertrauen in Wissenschaft und Medizin.