Osnabrück. Es ist leicht, über die schlechten Seiten der EU herzuziehen. Rechte Parteien bestreiten damit ihren Europa-Wahlkampf. Natürlich hat die EU auch viele Defizite – aber manches stimmt einfach nicht. Ein Faktencheck

Wie kommt es, dass die EU so sehr um ihr Image kämpfen muss? Manches sind Vorurteile, manches ist lückenhaftes Wissen. Vielleicht ist es auch allzu menschlich, die Vorteile der EU – wie Reisefreiheit, Binnenmarkt, 70 Jahre Frieden und Wohlstand – als selbstverständlich kaum noch wahrzunehmen. Aber das Hauptproblem ist ein politisches: Nationale Politiker schimpfen gerne mal auf die EU, um von eigenen Fehlern abzulenken. Brüssel als Schwarzer Peter. Der Brexit ist so ein Fall, in dem britische Politiker die EU mit falschen Versprechen und glatten Lügen schlecht geredet haben. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat das in der Flüchtlingspolitik mal auf den Punkt gebracht und den EU-Staaten mal eine „himmelschreieende Heuchelei“ vorgeworfen. Ein paar Mythen und Fakten zur zur Europawahl.





Regelt die EU sogar die Krümmung von Salatgurken? Ja, das war 1988, und Gurken der Handelsklasse I durften danach auf 10 Zentimetern Länge eine maximale Krümmung von einem Zentimeter haben. Allerdings hatte der Handel um Vorschriften gebeten – damit Gurken besser in genormte Kartons passten. Schon vor zehn Jahren schaffte die EU die Gurkenverordnung wegen der Negativ-Schlagzeilen über ihre Regulierungswut wieder ab. Das Gemüse, das im Laden liegt, blieb trotzdem schnurgerade. Wie krumm Bananen sein dürfen, hat die EU entgegen landläufiger Meinung aber nie geregelt.

Ist Deutschland der Zahlmeister der EU? Ja und Nein. Es stimmt, dass Deutschland der größte Nettozahler der EU ist, das heißt, unser Land zahlt mehr in den europäischen Haushalt ein, als es – etwa über Fördergelder - zurückbekommt. 2017 lag dieser negative Saldo bei 10,7 Milliarden Euro. Berlin trägt rund 20 Prozent zum EU-Etat bei. Pro Einwohner gerechnet waren aber die Schweden die Nummer eins. Außerdem profitiert Deutschland vom EU-Binnenmarkt, weil fast zwei Drittel aller Exporte in EU-Staaten gehen – ohne Zölle und ohne Wechselkurse. Das ist bei solch einer Bilanz zu berücksichtigen.



Verschlingt die überbordende Bürokratie einen Großteil der EU-Gelder? Das ist definitiv nicht richtig. Seit Jahren liegen die Kosten für Personal, Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden recht konstant bei etwa sechs Prozent des gesamten Haushaltes. Der Rest kommt den Staaten und Bürgern zugute. Die größten Brocken im Haushalt sind Zahlungen an Landwirte und vergleichsweise arme Regionen in den EU-Ländern. 2019 umfasst der Haushaltsplan knapp 167 Milliarden Euro.Die Zahlen sind öffentlich und können von jedem nachgelesen werd en.

Verhandelt die EU nur hinter geschlossenen Türen? Es stimmt, dass Sitzungen der Staats- und Regierungschefs bei EU-Gipfeln nicht öffentlich sind, ebenso wie Treffen von Ministern oder Diplomaten. Aber welche Spitzenpolitiker wollen sich bei heiß hergehenden Debatten filmen lassen? Das Gleiche gilt aber auch für das Bundeskabinett. Dafür können Plenardebatten und Ausschusssitzungen des EU-Parlaments über das Internet live verfolgt werden. Es sind wohl eher die komplizierten Strukturen der europäischen Institutionen, die den Vorwurf nähren, Europapolitik sei intransparent.

Ist der EU-Haushalt von Betrug durchlöchert? Die Zahlen belegen das nicht. 2017 wurden Betrügereien rund um die milliardenschweren EU-Fördertöpfe im Umfang von 308 Millionen Euro aufgedeckt – das waren nur 0,29 Prozent aller Zahlungen. Manchmal steckten kriminelle Absichten dahinter, oft hatten Antragsteller aber nur eine Frist versäumt oder es fehlten Unterlagen. Der Europäische Rechnungshof wacht über die korrekte Verwendung der Gelder und geht von einer höheren Dunkelziffer aus. Deshalb fordert er von der EU-Kommission eine bessere Anti-Betrugs-Strategie.

Ginge es Deutschland ohne den Euro besser? Diese These ist fraglich, dahinter verbirgt sich wohl auch die Sehnsucht nach der guten alten D-Mark. Der Euro ist genauso preisstabil wie die Mark. Zudem ist unbestritten, dass Deutschland als Exportnation vom Euro profitiert und die deutsche wirtschaftliche Leistung dadurch höher ausfällt. Natürlich sind auf der anderen Seite die Kosten Deutschlands bei der Euro-Rettung zu berücksichtigen sowie der Nachteil durch die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank, durch die Sparer keine Zinsen mehr bekommen. Die Rückkehr zur Mark hätte für Deutschland aber in jedem Fall hohe Kosten.





Ist die EU-Kommission wirklich nicht demokratisch legitimiert? Die EU-Kommission – die als eine Art Regierung fungiert – wird nicht vom Volk gewählt, sondern die Kommissare werden von ihren nationalen Regierungen ernannt und vom EU-Parlament bestätigt. In der Praxis bestimmen die Wähler seit der Europawahl 2014 aber über den Chef der EU-Kommission mit, weil die Parteien Spitzenkandidaten aufstellen. Wer die meisten Stimmen erhält, bekommt in der Regel den Top-Posten.

