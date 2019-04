Nordhorn. Bei seinem Einsatz nach dem Tsunami in Thailand hat Polizist Eckhard Klemp 1700 Leichen gesehen. Diese Erfahrung hat dem Nordhorner einen Job bei Interpol eingebracht. Auch hier wird er Tote identifizieren.

Mit wie vielen Leichen Klemp insgesamt gearbeitet hat, weiß er nicht mehr. Während seiner Zeit beim Kommissariat in Nordhorn waren er und seine Kollegen für etwa fünf Tote im Monat zuständig. "Man bekommt eine gewisse Routine im Umgang mit Leichen", sagt Klemp. Dennoch gebe es Einzelschicksale, die ihn besonders mitnehmen.

Herzkette gefunden

Er erinnert sich an einen Piloten, der auf dem Flugplatz Nordhorn-Lingen ums Leben kam. Dieser trug die Hälfte eines Herzens als Kette. Als Klemp später die Frau des Toten kennengelernte, hing an ihrem Hals das dazu passende Gegenstück. "Das war dann nicht einfach", erklärt der Polizist. Darum ist es für ihn wichtig, die Arbeit mit den Toten und die Betreuung der Angehörigen zu trennen. Bei Interpol hofft er auf psychologische Betreuung rund um den Einsatz.



Erfahrungen hat der bisherige Ermittlungsführer der Kriminalpolizei auf internationalem Parkett gesammelt. Nach dem Tsunami in Thailand 2014 hat ihn das Bundeskriminalamt dorthin abgeordnet. Klemps Aufgabe bestand darin, die vielen Toten vor Ort zu identifizieren. Wie er bei der Arbeit vorgeht, erzählt er im Video.

"Bei den primären Merkmalen reicht eine Übereinstimmung, bei den sekundären müssen mehrere Sachen passen", sagt Klemp.



Interpol ist zurzeit in Äthiopien

Bei Interpol wird er ähnlich vorgehen. Nach terroristischen Anschlägen oder Katastrophen bietet die internationale Organisation weltweit ihre Hilfe an. Zurzeit sind die Mitarbeiter mit dem Flugzeugabsturz in Äthiopien beschäftigt und versuchen die 157 dabei ums Leben gekommenen Passagiere zu identifizieren. "Sonntags war der Absturz und montags war Interpol vor Ort", erklärt Klemp. Gemeinsam mit zwei weiteren Kollegen arbeitet er für die Disaster Victim Identification (DVI). Weitere Arbeitsbereiche der Organisation in den vergangenen Jahren waren der Anschlag auf ein Hotel in Nairobi, der Hochhausbrand in London oder dem Anschlag auf den Flughafen in Brüssel und die dortige Innenstadt.

Seit Montag verbringt Eckhard Klemp seinen Arbeitstag nicht mehr in dem roten Backsteinbau der Polizei in Nordhorn, sondern im gläsernen Würfel des Interpol-Hauptsitzes in Lyon. Gemeinsam mit seiner Frau ist er am Wochenende nach Frankreich gezogen. Das Haus in Nordhorn hat das Ehepaar verkauft und gegen eine Mietwohnung eingetauscht.

Anzeige Anzeige

Kopf frei bekommen

Die große Veränderung zeichnete sich nach Klemps Jobzusage bei der internationalen Polizeiorganisation im vergangenen Jahr ab. Damit ist er der erste niedersächsische Polizist bei Interpol. "Ich dachte mir, wenn nicht jetzt, wann dann", sagt der 55-Jährige. Vier seiner fünf Kinder sind aus dem Haus, der Jüngste steht kurz vor dem Auszug.

Um den Kopf frei zu bekommen, geht er mit seiner Frau im Wald spazieren. Wohin ihn seine Wege in Lyon führen werden, wenn er Entspannung braucht, muss er noch herausfinden. Oder diese Aufgabe übernimmt zunächst seine Ehefrau, denn die Französischlehrerin hat jetzt erst einmal etwas Zeit. Nach bürokratischen Hürden hat das Land Niedersachsen kurzfristig beschlossen, dass sie doch nicht an einem Austauschprogramm für Lehrer teilnehmen darf. "Hätten wir das vorher gewusst, wären wir vermutlich nicht nach Frankreich gegangen", sagt Klemp.

Weiter in Niedersachsen angestellt

Doch jetzt sind sie da. Klemp hat einen Vertrag für sechs Jahre unterschrieben. Es ist geplant, dass er bis zu seinem Ruhestand bei Interpol bleibt und dass das Ehepaar dann zurück nach Deutschland zieht. Zeit genug für den Ehemann zu den Französischkenntnissen seiner Frau aufzuschließen. In der Organisation sind die Amtssprachen Französisch, Englisch, Spanisch und Arabisch. Zwar hat Klemp jahrelang an der Volkshochschule Englischunterricht gehabt, aber zur Auffrischung hat er vor seinem Jobantritt vier Wochen in Kanada bei seiner Tante und den Cousins verbracht. "Dort wird gar kein Deutsch gesprochen, das war ganz gut für mich", sagt der Nordhorner.

Klemp ist weiterhin als abgeordneter Beamter beim Land Niedersachsen angestellt und wird aus Deutschland bezahlt. Finanziert wird Interpol über die 194 Mitgliedstaaten, die jährlich Geld für die internationale Polizeiarbeit zur Verfügung stellen. 2017 betrug das Budget 124,3 Millionen Euro.