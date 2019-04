Der türkische Präsident Erdogan hat seinen Zenit überschritten

Osnabrück. Mit dem Verlust von Istanbul und Ankara für die AKP bei der Kommunalwahl erleidet der türkische Präsident Erdogan einen herben Schlag. Ist das der Anfang vom Ende seiner Herrschaft? So weit ist es noch lange nicht.

Bei den Kommunalwahlen in der Türkei hat der absolute Machtanspruch von Staatspräsident Recep T. Erdogan einen Dämpfer erhalten. Das ist erfreulich. Denn es zeigt, dass die von Erdogan mittels Repression vorangetriebene Gleichschaltung der Gesellschaft nicht gelungen ist. Es gibt sie noch, die kritische Öffentlichkeit, die ihre Stimme gegen den Umbau der Türkei in eine islamisch-konservative Autokratie erhebt.

Zum Gesamtbild gehört aber auch: Nur weil in ein paar Großstädten die Gefolgsmänner Erdogans abdanken müssen, wackelt nicht das ganze System Erdogan. Landesweit ist die Herrschaft der AKP ungebrochen. Und in den nächsten vier Jahren stehen keine weiteren Wahlen an. Angeschlagen wie Erdogan nach der Kommunalwahl ist, wird er wohl die Zeit nutzen, um die Opposition im Land klein zu halten. Im Zweifel wird er den Druck auf politische Gegner erhöhen.

Gleichzeitig wird er Reformen in der Wirtschaft angehen müssen. Denn das Wahlergebnis ist auch eine Warnung: Wenn die Menschen im Alltag unter einer miserablen Wirtschaft zu leiden haben, sehen sie der politischen Führung weniger nach. Es wird also spannend zu beobachten sein, wie Erdogan Repression und Reformen zusammenbringt.

Europa und Deutschland sollten alles unterlassen, was Erdogans autoritäre Herrschaft stützen könnte.