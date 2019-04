Berlin. Wochenlang brannte vergangenen Spätsommer das Moor im Emsland, nachdem bei einer Militärübung trotz Trockenheit Raketen abgefeuert worden waren. Ein halbes Jahr später hat die Bundeswehr die meisten Betroffenen entschädigt. Vor allem Landwirte erhielten Geld.

Insgesamt wurden 601.646,21 Euro an Schadensersatz überwiesen, wie eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums unserer Redaktion am Montag bestätigte. 495.316,30 Euro an Ausgleich wurde an Landwirte, die in Zusammenarbeit mit der Vereinigung des Emsländischen Landvolkes 36 Schäden gemeldet hatten, gezahlt.



296 Schadensmeldungen waren beim Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr und der Schadenannahmestelle der Bundeswehr 296 Schadensmeldungen wegen des Moorbrandes eingegangen. Von den Fällen jenseits des Landwirtschaftsbereiches seien bis zum 8. März 198 voll und 14 teilweise reguliert worden, bestätigte das Ministerium. Gezahlt wurden hierfür 106.329,91 Euro. Wenn Anträge abgelehnt worden seien, dann deshalb, weil der Bundeswehr eine Schadensverursachung nicht habe nachgewiesen werden können. In jüngster Zeit wurden demnach keine neuen Anträge mehr eingereicht, so dass die Schäden inzwischen weitgehend beglichen seien.

Der Moorbrand nördlich von Meppen war am 3. September nach einer langen Hitze- und Trockenperiode durch einen Waffentest mit einem Hubschrauber entzündet und erst am 10. Oktober gelöscht worden. Vom Hubschrauber "Tiger" aus waren auf dem Übungsgelände - dem "größten vollinstrumentierten Landschießplatz Westeuropas" - an mehreren Tagen 70mm-Raketen abgefeuert worden. (mit dpa)