Berlin. In der Hauptstadt wird es heute, 1. April 2019, eine Herausforderung zur Schule und zur Arbeit zu kommen. U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen werden bestreikt. Seit dem frühen Morgen läuft bei den Berliner Verkehrsbetrieben der bislang härteste Warnstreik in diesem Jahr.

Die Bundeshauptstadt steht am Montag vor einem Verkehrschaos. Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) begann am frühen Morgen der bislang härteste Warnstreik in diesem Jahr. U-Bahnen und Straßenbahnen in der Hauptstadt fuhren nicht, auch die meisten Busse blieben in den Depots.

"Der Warnstreik hat wie geplant um 3 Uhr begonnen", sagte Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt am frühen Morgen. Gestreikt werden soll laut Gewerkschaft den ganzen Tag. S-Bahn und Regionalzüge werden aber wie gewohnt fahren.

Die BVG-Beschäftigten kämpfen um mehr Geld und bessere Arbeitszeiten. Die Tarifverhandlungen waren auch in der jüngsten Runde am vergangenen Donnerstag ohne Ergebnis geblieben.