Der UN-Sicherheitsrat im Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York. Foto: Li Muzi/XinHua

New York. Zum ersten Mal seit fast sieben Jahren leitet Deutschland ab diesem Montag für einen Monat den UN-Sicherheitsrat. Bundesaußenminister Heiko Maas übernimmt den Vorsitz in New York von Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian.