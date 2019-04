Osnabrück. Deutsche Landwirte sorgen sich angesichts strenger Umweltauflagen um ihre Existenz. Gerade die Verschärfung der Düngeregeln treibt sie um. EU-Agrarkommissar Phil Hogan stellt klar: Es müssen noch weitere Anstrengungen für den Umweltschutz unternommen werden.

EU-Agrarkommissar Phil Hogan hat auf die Notwendigkeit weiterer Umweltschutz-Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft hingewiesen. Vor einem Treffen mit Deutschlands Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner am Dienstag in Hannover sagte Hogan: „Die Dringlichkeit der Klima- und Umweltprobleme war noch nie so groß wie heute.“ Die Emissionen aus dem Agrarsektor müssten gesenkt werden, wenn die Ziele des Pariser Klima-Abkommens erreicht werden sollen. Zehn Prozent der Nicht-CO2-Emissionen in der EU stammten aus der Landwirtschaft, so Hogan.

Er erklärte zudem, dass 18 Prozent des Grundwassers in Europa mit Nitrat belastet sei. Der Stoff gelangt vor allem beim Düngen von Feldern in die Umwelt und ist potenziell schädlich für Mensch und Natur. „Die Grundwasserbelastung ist nach wie vor eine Herausforderung in Gebieten, in denen wir eine intensive Tierproduktion betreiben“, sagte Hogan. Der Europäische Gerichtshof hatte Deutschland wegen zu hoher Nitrat-Werte im Grundwasser verurteilt. Eine von der Bundesregierung vorgeschlagene Verschärfung der deutschen Düngeverordnung wies die Kommission als unzureichend zurück. Es drohen hohe Strafzahlungen.

Hogan sagte: „Landwirte und der ländliche Raum sind Teil der Lösung, nicht Teil des Problems.“ Die geplante Reform der EU-Agrarsubventionen werde Anreize für Landwirte schaffen, umweltschonender zu arbeiten. Dies werde die Situation „erheblich verbessern“, so Hogan. Deutsche Landwirte befürchten derweil weitere Auflagen. Angesichts der erneuten Verschärfung der Düngeverordnung planen niedersächsische Bauern am Rande des Besuchs von Hogan eine Demonstration. Am Donnerstag ist zudem eine Großkundgebung in Münster geplant, zu der Tausende Bauern erwartet werden.





Lesen Sie hier das Interview:





Herr Hogan, die Verhandlungen über die Ausgestaltung der EU-Agrarförderung nach 2020 werden derzeit zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung vom Brexit überlagert. Verzögert – oder bedroht sogar - der Brexit mit all seinen Unwägbarkeiten die Reform?



Natürlich ist der Brexit eine große Herausforderung für den Agrar- und Ernährungssektor der EU, aber er verzögert oder bedroht die GAP-Reform nicht. Die Kommission hat im vergangenen Juni einen umfassenden Vorschlag für eine einfachere und modernere gemeinsame Landwirtschaftspolitik vorgelegt, und jetzt liegt der Ball bei den EU-Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament. Wir hoffen, dass beide ihre jeweilige Position zu unseren Vorschlägen schnell festlegen und noch in diesem Jahr Verhandlungen über einen endgültigen Kompromiss aufnehmen.

In wie weit werden die Briten, in wie weit werden die Europäer im Ernährungs- und Agrarbereich den Brexit zu spüren bekommen?

Die EU-Exporte nach Großbritannien belaufen sich jedes Jahr auf 40 Milliarden Euro. Über Nacht würde das Vereinigte Königreich zum größten Import- und Exportpartner der EU. Die tatsächlichen Auswirkungen des Brexit hängen vom Zeitpunkt und der Art des Austritts des Vereinigten Königreichs ab. Zweifellos werden die Auswirkungen auf den Markt größer sein, wenn es zu einem Austritt ohne Abkommen kommt. Die deutschen Landwirte und Lebensmittelhersteller können aber sicher sein, dass die EU auf alle Brexit-Szenarien vorbereitet ist.

Nach Umfragen der Kommission sind der deutschen Bevölkerung Tierwohl und Umweltschutz im Bereich Landwirtschaft wichtig. Inwieweit wird die künftige Förderung hier Anreize setzen für Landwirte? Mehr Blühflächen statt Monokulturen?

Unsere Bürger wollen, dass die Gemeinsame Agrarpolitik mehr für Klima und Umwelt tut, und sie wollen, dass auf europäischer Ebene gehandelt wird. Unser Vorschlag enthält eine Reihe von Maßnahmen, die Landwirte und ländliche Gemeinden in den Mittelpunkt der europäischen Klima- und Nachhaltigkeitspolitik stellen. Landwirte und der ländliche Raum sind Teil der Lösung, nicht Teil des Problems.

Das Herzstück unserer Reform ist ein neues Modell. Statt dem Einhalten von Regeln sollen Ergebnisse und Leistungen der Agrarpolitik für Bürger, Landwirte und Umwelt im Vordergrund stehen. Die nationalen und regionalen Stellen sollen die Direktzahlungen besser gestalten und die gesamte Politik flexibler auf die wichtigsten strategischen Ziele ausrichten können.

Brüssel wird nicht mehr die Breite einer Hecke oder den Abstand zu einem Gewässer vorschreiben, den ein Landwirt einhalten muss, um seine Felder zu düngen. Stattdessen werden auf EU-Ebene neun ehrgeizige Ziele festgelegt: drei wirtschaftliche, drei soziale und drei ökologische. Auch das Tierwohl wird - erstmals ausdrücklich - durch eines dieser neun spezifischen Ziele der GAP abgedeckt. Wenn die EU-Staaten also ihre nationalen GAP-Strategiepläne aufstellen, werden sie hier auch das Tierwohl aufnehmen müssen. Es wird dann Aufgabe der Kommission sein, zu prüfen, ob dies in ausreichendem Umfang passiert ist.

In Bayern hatte ein Volksbegehren zum besseren Schutz der Bienen Erfolg. Inwieweit wird der Bienen- und Insektenschutz bei der neuen GAP Berücksichtigung finden? Welche Geldsummen fließen in die Bienen?

Wir müssen auf allen Ebenen gemeinsam alles in unserer Macht Stehende tun, um dem äußerst besorgniserregenden Trend des Rückgangs der Bienen entgegenzuwirken. Die GAP unterstützt den Bienenzuchtsektor der EU durch nationale Imkereiprogramme. 216 Mio. Euro, die Hälfte davon von der EU, stehen für den Zeitraum 2017-2019 zur Verfügung, neun Prozent mehr als 2014-2016. Im künftigen GAP-Vorschlag schlägt die Kommission vor, die EU-Unterstützung für die Imkerei um 70 Prozent zu erhöhen, von 36 Mio. Euro pro Jahr auf 60 Mio. Euro.

Zudem unterstützen wir viele Forschungsprojekte zum Thema, und demnächst wird eine Fokusgruppe zum Thema "Bienengesundheit und nachhaltige Bienenhaltung" ihre Arbeit aufnehmen. Sie wird 20 Experten aus der gesamten EU zusammenbringen. Sie sollen prüfen, wie die Nachhaltigkeit der Bienenzucht angesichts der bestehenden Herausforderungen gesichert werden kann.

Viele deutsche Landwirte sind angesichts der anhaltenden Meinungsunterschiede zwischen Kommission und Bundesregierung hinsichtlich Nitrat und Düngeverordnung verunsichert. Führt noch ein Weg um die Reduzierung der Tierbestände in besonders belasteten Regionen Deutschlands herum?

Die Dringlichkeit der Klima- und Umweltprobleme war noch nie so groß wie heute: Die Emissionen aus der Landwirtschaft betragen etwa 10 Prozent der Nicht-CO2- Emissionen in der EU. Wenn wir bis Mitte des Jahrhunderts, wie im Pariser Abkommen versprochen, Klimaneutralität erreichen wollen, müssen wir nicht nur die CO2-Effizienz zu erhöhen, sondern auch die absoluten Emissionen senken.

Gerade organisieren zehntausende junger Menschen in über 100 Ländern Schulstreiks für das Klima, das hat auch viele Politiker in Europa beeindruckt. Unsere Kinder, die Wächter unserer Zukunft, zeigen uns die Herausforderungen auf, und wir müssen den Mut und die Weitsicht haben, darauf zu reagieren.

Die biologische Vielfalt, insbesondere in Regionen mit intensiver Landwirtschaft, nimmt alarmierend stark ab. Die Grundwasserbelastung ist nach wie vor eine Herausforderung in Gebieten, in denen wir eine intensive Tierproduktion betreiben. Hauptsächlich geht es hier in der Tat um Nitrat, mit dem mehr als 18 Prozent des Grundwassers in der EU belastet ist. Um unseren Landwirten bei der Bewältigung dieser Aufgaben zu helfen, brauchen sie die richtigen Anreize. Die Förderregelungen, die wir mit unserer zukünftigen GAP konzipieren können, werden die Situation in dieser Hinsicht erheblich verbessern.