Polizisten vor Demonstranten und Anhängern der „Gelbwesten“-Bewegung, die an einer Protestkundgebung in Paris teilnehmen. Foto: Thibault Camus/AP

Paris. In Frankreich sind erneut zahlreiche Anhänger der „Gelbwesten“-Bewegung auf die Straße gegangen. An den Protesten dieses 20. Protest-Samstags in Folge nahmen 33 700 Menschen teil, davon 4000 in Paris, wie die AFP unter Berufung auf das französische Innenministerium mitteilte.