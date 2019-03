Palästinenser bei Zusammenstößen an Gaza-Grenze getötet CC-Editor öffnen

Ein israelischer Soldat feuert bei Zusammenstößen in Hebron im Westjordanland Tränengas auf palästinensische Demonstranten. Foto: XinHua

Gaza/Tel Aviv. Ein Jugendlicher ist nach palästinensischen Angaben bei gewaltsamen Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze erschossen worden. Dies teilten das Gesundheitsministerium in Gaza und der Rettungsdienst Roter Halbmond am Samstag mit. Darüber hinaus seien 99 Palästinenser verletzt worden, darunter zehn durch Schüsse.