Hört auf mit der Panikmache beim Klimawandel

Osnabrück. Wieder haben sich am Freitag erneut Tausende Schüler zu Protesten gegen die Klimapolitik versammelt. Doch es gibt keinen Grund, wegen den möglichen Folgen eines Klimawandels in Panik zu verfallen.

Wenn Schüler auf die Straße gehen, ist das sympathisch. Nun soll die Welt vor dem Klimawandel gerettet werden. Glaubwürdiger wären die Demos sicher, wenn die Schüler nicht schwänzen würden. Aber geschenkt. Die Sorgen sind echt. Auffallend ist, dass nicht nur Eltern applaudieren, sondern auch die Adressaten der Kritik: Regierungschefs und Konzernlenker. Alle finden Greta Thunberg, die Galionsfigur der Klimabewegung, toll. Die Revolutionäre wie die Mächtigen. Soviel Harmonie ist der politischen Korrektheit geschuldet.



Von ihren Anhängern wird Greta wie ein Popidol verehrt. Sie verkörpert Hoffnung auf Rettung. Immer mehr Menschen ängstigen sich vor der Zukunft, wie Umfragen zeigen. Kein Wunder, denn es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht ein Klimaexperte vor dramatischen Folgen einer Erderwärmung warnt. Da sahen vor Jahrzehnten schon manche den Kölner Dom im Meer versinken. Für Panikmache gibt es aber keinen Grund. Vieler mehr gibt es Anlass zu Optimismus.

Noch nie ging es so vielen Menschen so gut wie heute. Noch nie verfügten sie über ein so großes Wissen, um Herausforderungen zu meistern, auch beim Klimawandel. Schülerdemos sind prima, aber die Zukunft liegt im technischen Fortschritt. Mathe, Physik, Chemie sind wichtige Fächer – auch für die Menschheit.