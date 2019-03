Berlin. Zuerst war es nur die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg, ihr folgten tausende Schüler auf der ganzen Welt, bis sich schließlich auch Lehrer, Landwirte und andere Gruppierungen der Fridays-for-Future-Bewegung anschlossen. Es gibt aber auch noch Kritiker.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist am Freitag zum zweiten Mal bei Fridays for Future in Deutschland. Nach ihrem Besuch in Hamburg am 1. März geht die Initiatorin der Schulstreiks fürs Klima in der Hauptstadt Berlin wieder mit tausenden Schülern auf die Straße, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Was sich erneut zeigt: Es sind nicht nur Schüler, die verbotenerweise ihren Unterricht für die Proteste sausen lassen. Die Bewegung setzt sich mittlerweile aus ganz unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen zusammen - mit den Schülern als Speerspitze. Die Unterstützer reichen von Eltern über Lehrer und Fahrradfahrer bis hin zu Landwirten. Ein Überblick.

Scientists4Future

"Ärzte haben die Aufgabe, Leben zu schützen und auf Gesundheitsgefahren hinzuweisen. Die Klimakrise ist die größte Gesundheitsgefahr", sagt einer der prominentesten Unterstützer von Fridays for Future in Deutschland: Dr. Eckart von Hirschhausen. Der bekannte Arzt, Kabarettist und Bestseller-Autor heizt die Alarmstimmung munter mit an.



„Wir sind gerade dabei, uns als Menschheit abzuschaffen. Deshalb rede ich über Menschenplätze statt über Arbeitsplätze“, sagt von Hirschhausen am Donnerstagabend als Gast in der ZDF-Talkshow "Maybritt Illner" zum Thema „Jugend demonstriert – Politik ignoriert?“ Der drohende Verlust von Arbeitsplätzen etwa durch einen Ausstieg aus der Kohleenergie ist eines der Hauptargumente der Gegner von Fridays for Future.

Einer dieser ist Christian Lindner. Der FDP-Politiker zog Kritik auf sich, nachdem er gesagt hatte, man könne von Kindern und Jugendlichen nicht erwarten, die Zusammenhänge der Klimakrise zu verstehen, das sei "eine Sache für Profis". Zur Seite sprangen den jungen Klimaaktivisten daraufhin Wissenschaftler, die sich zu "Scientists4Future" (Wissenschaftler für die Zukunft) zusammengeschlossen haben.

Dazu gehört auch Eckart von Hirschhausen und mit ihm rund 23.000 weitere Forscher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie unterstützen in einer gemeinsamen Stellungnahme Fridays for Future. Eine Liste mit ihren Namen überreichen die Wissenschaftler den jungen Klimaaktivisten zusätzlich beim weltweiten Klimastreik am 15. März. Volker Quaschning von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin verdeutlicht: "Wir sind die Profis und sagen: Die junge Generation hat Recht". Mit zahlreichen Fakten zum Klimawandel wollen die Wissenschaftler dies belegen.

Cyclists4Future

Wie in dem Video zu sehen ist, beteiligen sich am Schulstreik fürs Klima auch Fahrradfahrer. Nicht nur in Flensburg, sondern auch in anderen Städten der Republik sind die Cyclists4Future aktiv. Mobilisiert hat sie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC). Die Gründe dafür liegen auf der Hand.

Anzeige Anzeige

Das Fahrrad ist das umweltfreundlichste Verkehrsmittel, es stößt kein klimaschädliches CO2 oder Stickoxide aus, kann überall geparkt werden und ist für jedermann erschwinglich. ADFC-Bundesvorstand Rebecca Peters sagt: „Wir unterstützen die Forderungen der Aktivisten nach einem Ausstiegsdatum für Verbrennermotoren sowie Tempolimits. Für die dringend notwendige Verkehrswende brauchen wir viel mehr Platz für breite, hochwertige Radwege überall, sichere Kreuzungen und hervorragende Fahrradparkhäuser".

Cyclists4Future versteht sich nach eigenen Angaben als eine Basis-Bewegung von Radfahrern, denen Eigenverantwortung für klimawirksames Handeln und Konsum am Herzen liegt. Die Fahrradfahrer fordern Politik und die Wirtschaft auf, sich verbindlich und zielorientiert für die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzusetzen.

"Parents for Future"

Unter die jugendlichen Demonstranten, die freitags auf die Straße gehen, mischen sich auch bereits zahlreiche Eltern. Als „Parents for future“ unterstützen sie ihre Kinder – aus Solidarität, aber auch aus Schuldbewusstsein.



Die Erwachsenen wissen: Sie haben es durch ihre Lebensführung teilweise mit zu verantworten, dass ihre Kinder in einer Welt leben sollen, die vom Klimawandel bedroht ist. Auch die Generation der Großeltern nimmt sich da nicht aus. Einige Rentner kommen zu den Protesten, hier und da sind sogar bereits Pappschilder mit der Aufschrift "Renter for Future" aufgetaucht.

Ihre Kinder, die "Parents for future", wollen auch erreichen, dass die Schüler nicht bestraft werden, wenn sie im Unterricht wegen der Demonstrationen fehlen. Sie bitten unter anderem darum, auf Schulverweise oder andere disziplinarischen Maßnahmen zu verzichten und appellieren an die Schulen, die Proteste zu unterstützen.

Schule schwänzen für Klima-Demos Das sind die Regeln beim unentschuldigten Fehlen Die Fridays-for-future-Demos sind keine Entschuldigung für das Fehlen in der Schule. "Die Teilnahme an einer Demo rechtfertigt nicht in jedem Fall ein Fernbleiben vom Unterricht", erklärt Wilhelm Achelpöhler, Anwalt für Verwaltungsrecht aus Münster. Da es sich dabei um eine Ordnungswidrigkeit handelt, könne für das Schulschwänzen theoretisch ein Bußgeld verhängt werden. Die Höhe ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich festgelegt.

"Bafög-Beziehern könnte auch die Rückforderung der Ausbildungs-Unterstützung für den einzelnen Fehltag drohen", zählt der Anwalt eine zweite Sanktionsmöglichkeit auf. Bei der dritten und wahrscheinlichsten handelt es sich um erzieherische Maßnahmen in der Schule. "Das kann zusätzlicher Unterricht sein, eine Verweisung in andere Klassen oder die Benachrichtigung der Eltern", so Achelpöhler. In der Praxis greifen manche Schulleiter eher zu weichen Sanktionen. Bundeskanzlerin Angela Merkel stellte sich hinter die wöchentlichen Schülerdemonstrationen. "Ich unterstütze sehr, dass Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gehen und dafür kämpfen", sagte die CDU-Politikerin in ihrem Videopodcast. "Ich glaube, dass das eine sehr gute Initiative ist." Die Klimaschutzziele seien nur erreichbar, wenn es Rückhalt in der Gesellschaft gebe. Auf die umstrittene Verletzung der Schulpflicht ging sie dabei nicht ein. (dpa)

Teachers for Future

Lehrer in Deutschland dürfen als Beamte nicht streiken - trotzdem besteht auch in Reihen der Pädagogen der Wunsch, die Proteste ihrer Schüler aktiv zu unterstützen. Dafür hat sich Mitte März erstmals eine Gruppe organisiert, die sich "Teachers for Future" nennt. Die Mitglieder wollen aber vorerst anonym bleiben, aus Sorge vor der Reaktion ihres Arbeitsgebers.

In einem Interview mit "Zeit Online" spricht eines der Gründungsmitglieder aus Langwedel in Schleswig-Holstein über das Ansinnen der Gruppe. Er selbst ist mittlerweile Rentner und war auch vorher kein Lehrer. Demnach forderten die Lehrer, Klima als ein Schulfach einzuführen, weil über die Konsequenzen der Erderwärmung in der Schule kaum geredet werde. Für sie sei das Ziel eine Einheit zwischen Lehrern und Schülern zu schmieden, die für die gleiche Sache kämpfen.

Farmers for Future

Die Klima-Demos von Fridays for Future bleiben kein städtisches Phänomen, sondern sind auch auf dem Land angekommen. Demeter-Landwirt Jakob Schererz aus dem kleinen Ort Stütensen bei Uelzen in Niedersachsen hat die "Farmers for Future" ins Leben gerufen, die vom Demeter-Verband unterstützt werden. Sie fordern eine klimafreundliche Landwirtschaftspolitik und rufen alle Bio-Bauern dazu auf, sich anzuschließen.

Unter dem Twitter-Hashtag #FarmersForFuture gibt es bereits regen Zuspruch:

Die Kritiker

Bei aller Solidarität für Fridays for Future gibt es auch immer noch Stimmen, von denen die Bewegung kritisch gesehen wird, vor allem in konservativen Politikkreisen. Außer Christian Lindner bezieht etwa auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak Stellung gegen Fridays for Future. So nimmt sich der 34-jährige Politiker Greta Thunberg vor, nachdem diese es als "absurd" bezeichnet hatte, dass Deutschland erst im Jahr 2038 aus der Kohle aussteigt. „Greta Thunberg findet deutschen Kohlekompromiss ‚absurd‘ - Oh, man ... kein Wort von Arbeitsplätzen, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit. Nur pure Ideologie“, schreibt er auf Twitter.

Ziemiak kritisiert zudem, dass die Demonstrationen während der Schulzeit ablaufen. Am Donnerstagabend bei "Maybritt Illner" sagt er: „Auch wir haben lautstark demonstriert, etwa für das Freihandelsabkommen mit den USA – aber nicht während der Unterrichtszeit".

Zu den Kritikern zählt ebenso Heinz Buschkowsky, ehemaliger Bürgermeister aus Berlin-Neukölln und bekannt als Autor des Bestsellers "Neukölln ist überall". Er meint, die jungen Klimaaktivisten verstünden die "Zukunftsfreitage" bewusst falsch - als "Lizenz zum Schulschwänzen". Mit diesem Vorwurf steht Buschkowsky nicht alleine da.

Demos auch am Wochenende möglich?

Die Schüler setzten bei ihrer Protestform gezielt auf zivilen Ungehorsam, indem sie freitag bewusst die Schule schwänzen und demonstrieren gehen. Anders meinen sie, erhielte ihr Protest weniger Aufmerksamkeit. Ein Beispiel aus der Schweiz zeigt jedoch ein anderes Bild. Dort verlegte die Aktionsgruppe „Klimastreik“ erstmals Anfang Februar 2019 den zentralen Aktionstag von einem Freitag auf einen Samstag, nämlich den 2. Februar 2019 - mit dem Resulat, dass sich die Teilnehmerzahl fast verdoppelte. Es war die zahlenmäßig zweitgrößte Demonstration, die es in der Schweiz jemals gegeben hatte.

Im April müssten die Teilnehmer von Fridays for Future auch an einem Feiertag demonstrieren - dem Karfreitag, der eigentlich ein stiller Feiertag ist, an dem zum Beispiel nicht getanzt werden darf. Fallen die Demos dann flach? Wilhelm Achelpöhler, Anwalt für Verwaltungsrecht aus Münster, meint, ein generelles Verbot sei laut eines Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht möglich, ginge es um die Versammlungsfreiheit müssten Ausnahmen zugelassen werden. Es bleibt abzuwarten, ob an diesem Tag ähnlich viele Schüler auf die Straße gehen wie an einem normalen Freitag, um dieses eine Mal ohne Schulstreik zu demonstrieren.

Mehr zum Thema