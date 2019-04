Osnabrück. Die Vereinten Nationen haben sich ein großes Ziel gesetzt: „Armut in allen ihren Formen und überall beenden“. Kurz: „Keine Armut.“ So steht es an allererster Stelle in der 2015 verabschiedeten Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Doch selbst reiche Ländern haben noch große Probleme, wie das Beispiel Deutschland zeigt.

Von Armut betroffen sind in Deutschland in besonderem Maß die Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Hier ist der Anteil Armer wesentlich höher als im gesamten Land, so das Ergebnis des „Monitors Nachhaltige Kommune“ der Bertelsmann-Stiftung. Besonders besorgt zeigen sich die Autoren der Untersuchung darüber, dass Kinder ein deutlich höheres Armutsrisiko haben als ältere und alte Menschen.

Was heißt es, arm zu sein in Deutschland?

Es wird unterschieden zwischen absoluter und relativer Armut. Von absoluter Armut spricht man, wenn die Grundversorgung fehlt, also das zum Überleben Notwendige an Nahrung, Wasser, Kleidung, Obdach und Heilung von Krankheiten. Die relative Armut orientiert sich am durchschnittlichen Wohlstandsniveau der jeweiligen Gesellschaft. „Als arm gelten demnach diejenigen, die am unteren Ende einer Verteilungsskala liegen und/oder die, die von einem besonders hohen Ausmaß an sozialer Ungleichheit betroffen sind“, so die Definition im „Monitor nachhaltige Kommune“. Dementsprechend fällt der Blick in Deutschland vor allem auf Sozialleistungsempfänger.

Wo liegt die Grenze zur Armut?

Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens verdient. 2017 lag dieser Schwellenwert für Alleinlebende in Deutschland bei 1.096 Euro netto und für zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren bei 2.302 Euro netto monatlich. Im Jahr 2017 betraf dies nach Angaben des Statistischen Bundesamtes jeden Sechsten in Deutschland (16,1 Prozent der Bevölkerung). Ohne die umverteilende Wirkung von Sozialleistungen wäre sogar jede vierte Person in Deutschland armutsgefährdet, rechnen Statistiker vor.

Wo ist die Armutsquote besonders hoch?

Deutschlandweit liegt der Anteil der Sozialleistungsempfänger an der Bevölkerung (Stand 2016) bei 10,1 Prozent. In den Großstädten ist diese Armutsquote gut vier Prozentpunkte höher – hier beträgt der Anteil 14,00 Prozent. In 37 Großstädten ist die Quote binnen zehn Jahren gestiegen, in 27 gesunken und in 16 in etwa gleichgeblieben. Auffällig: „Unter den Großstädten, in denen die Armut zugenommen hat, befinden sich alle 13 Ruhrgebietskommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern; demgegenüber zählen alle zehn ostdeutschen Großstädte zu den Kommunen mit einer geringeren Armutsquote als noch vor zehn Jahren.“ Die Forscher führen das einerseits auf den noch nicht vollständig bewältigten Strukturwandel im Ruhrgebiet zurück und andererseits auf die weitere Angleichung der Lebensverhältnisse im Osten an das Westniveau.

Wie schneiden die großen Städten im Norden ab?

Besonders schwierig ist die Lage in Bremerhaven mit einer Quote von 25 Prozent. Auch Kiel (18 Prozent) und Bremen (17 Prozent) verzeichnen relativ viele Empfänger von Grundsicherung und Sozialhilfe. In Hannover sind es ebenfalls 17 Prozent, in Oldenburg und Osnabrück jeweils 14 Prozent, wobei sich der Wert in Osnabrück in den zehn Jahren bis 2016 um zwei Prozentpunkte erhöht hat. Deutlich besser schneidet mit neun Prozent Armutsquote das benachbarte Münster ab.

Wer ist besonders betroffen?

Kinder haben der Untersuchung zufolge ein deutlich höheres Armutsrisiko als ältere und alte Menschen. „Dies gilt noch mehr, wenn Kinder in einem Haushalt leben, in dem kein Elternteil erwerbstätig ist (64 Prozent Armutsrisiko), wenn ein Elternteil alleinerziehend ist, oder es nur einen Verdiener gibt (jeweils etwa 15 Prozent Armutsrisiko).“ Nach Daten des Mikrozensus lebten 2014 fast 2 Millionen Kinder unter 15 Jahren in einkommensarmen Haushalten. Das ist fast ein Fünftel aller Mädchen und Jungen in dieser Altersgruppe.

Wie stark wird Armut wahrgenommen?

Das Armutsproblem wird in der Bevölkerung für umso dringlicher gehalten, je mehr Einwohner der Wohnort hat, so das Ergebnis einer Emnid-Umfrage für die Bertelsmann-Stiftung. 27 Prozent aller Befragten sahen 2018 in der Armut ein „ein großes“ oder „sehr großes Problem“. In den Großstädten ergab sich ein fast doppelt so hoher Wert (51 Prozent).

Was sagen die Verwaltungschefs?

Auch ihre Einschätzung hängt von der Größe der Kommune ab. Sechs von hundert Verwaltungschefs sehen in der Armut „ein großes“ oder „sehr großes Problem“. In den Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern war es fast jeder Vierte (22 Prozent). Zugleich heißt es, man habe bereits vielfältige Maßnahmen zur Armutsbekämpfung und -vermeidung ergriffen. Da sind zum einen die Pflichtaufgaben (Umsetzung der Sozialgesetze von Bund und Ländern). Zum anderen verweisen die im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung befragten Verwaltungschefs unter anderem auf die Förderung von Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie von Sport-, Kultur- und Verkehrsangeboten.

Wie kann man es besser machen?

Kirsten Witte, Kommunal-Expertin bei der Bertelsmann-Stiftung, drängt vor allem auf mehr Offenheit. „Großstädte sollten für mehr Transparenz darüber sorgen, wie Armut in der jeweiligen Kommune verteilt ist.“ Ihre Empfehlung: „kleinräumige Armutsberichte“ erstellen. Man müsse wissen, in welchen Quartieren sich soziale, aber auch wirtschaftliche Probleme bündeln. Zudem müsse Armutsbekämpfung eng mit den anderen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen verknüpft werden: „So könnten die Chancen der Menschen auf Bildung, Gesundheit, Wohnungsversorgung, Freizeitangebote, soziale Gemeinschaft und berufliche Entwicklung systematisch verbessert werden.“

Wie sind die weiteren Aussichten?

Experten erwarten einen weiteren Anstieg der Sozialetats, die aktuell ein Viertel der Ausgaben der kommunalen Kernhaushalte binden und damit der mit Abstand größten Ausgabenposten sind. Im Jahr 2015 beliefen sich die reinen Sozialtransferausgaben dem Bericht zufolge bundesweit auf fast 54 Milliarden Euro. „Nach der aktuellen Prognose der kommunalen Spitzenverbände zur Entwicklung der Kommunalfinanzen bis 2021 erwarten die Kommunen bei den Sozialausgaben für den Prognosezeitraum weiterhin einen deutlichen Anstieg. 2021 werden sogar Ausgaben von mehr als 70 Milliarden Euro erwartet.“