Saarbrücken. Die AfD aus dem Saarland wollte von der Polizei wissen, welche Vornamen Täter von Messer-Delikten haben. Das Ergebnis dürfte den Rechtspopulisten nicht gefallen.

Ein AfD-Abgeordneter aus dem Saarland wollte von der dortigen Justiz wissen, ob es eine Häufung von Vornamen bei Angriffen mit Messern gibt. Der Rechtspopulist erhielt eine Antwort, die ihm nicht gefallen dürfte.

Es geht bei der Anfrage um die Aufarbeitung der im September 2018 von der Polizei vorgestellten Statistik zu Messer-Kriminalität im Saarland. Bei der Untersuchung war damals herausgekommen, dass im Untersuchungszeitraum von Januar 2016 bis April 2018 die mit Abstand meisten Taten, bei denen ein Messer im Spiel war, von deutschen Staatsangehörigen begangen wurden – wenn auch Syrer und Afghanen relativ gesehen überrepräsentiert waren. Das berichtet die "Saarbrücker Zeitung".

Michael, Daniel, Andreas

Doch die AfD lässt bei diesem Thema offenbar nicht locker. Die Partei scheint zu vermuten, dass unter den Deutschen Tätern zahlreiche Migranten sein müssen, die inzwischen eingebürgert sind und deshalb als Deutsche in der Statistik auftauchen. Der AfD-Abgeordnete Rudolf Müller fragte deshalb nach: "Gibt es bei den im Lagebild als Täter aufgeführten 842 deutschen Staatsbürgern Häufungen bei Vornamen?"

Die Antwort: Ja, die gibt es. Hier die Top-10-Namen der 842 im Untersuchungsraum registrierten Taten deutscher Staatsbürger.

Michael (24 Fälle)

Daniel (22 Fälle)

Andreas (20 Fälle)

Sascha (15 Fälle)

Thomas (14 Fälle)

Christian (13 Fälle)

Kevin (13 Fälle)

Manuel (13 Fälle)

Patrick (13 Fälle)

David (12 Fälle)

Jens (12 Fälle)

Justin (11 Fälle)

Sven (11 Fälle)

Die Statistik zeigt: In den Top 10 der häufigsten Namen bei Messerangriffen taucht kein – wie von der AfD vermuteter – arabischer Name auf.

Doppelte Staatsbürgerschaft?

Und wie schaut es mit der doppelten Staatsbürgerschaft aus? Auch das wollte die AfD ganz genau wissen. Die Antwort hier: 14 der 842 Deutschen haben noch einen weiteren Pass.

Immer mehr Messerangriffe in Deutschland?

Fast täglich meldet die Polizei Messerangriffe. Die mediale Berichterstattung darüber, rechtspopulistische Politiker, die eine "Messermigration" beschwören, und geteilte Schreckensmeldungen in den sozialen Netzwerken nähren die Angst vieler Deutscher, selbst irgendwann Opfer zu werden. Eine repräsentative "YouGov"-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zeigte, dass 50 Prozent der Befragten meinen, gerade junge Menschen besäßen ein "hohes oder sogar sehr hohes Risiko", mit einem Messer angegriffen zu werden. 41 Prozent sahen das Risiko als gering an.

Doch nimmt die Zahl der Messerattacken tatsächlich zu? Das lässt sich nicht umfassend beantworten, weil die Fälle bundesweit nicht einheitlich erfasst werden. Ein ARD-Rechercheteam hat vergangenes Jahr immerhin die Kriminalstatistiken aller Bundesländer ausgewertet – und keinen klaren Trend festgestellt: In einigen Bundesländern stieg die Zahl der Messerdelikte in den vergangenen Jahren, in anderen sank sie. Mehr dazu lesen Sie hier: Gefühl oder Realität – Nehmen Messerangriffe in Deutschland zu?