In den vergangenen Tagen gab es in London immer wieder Proteste. Foto: imago/Wiktor Szymanowicz

London. Die EU bot London in der vergangenen Woche eine Verschiebung des Brexits bis zum 22. Mai an. Bedingung dafür ist allerdings, dass das Unterhaus noch in dieser Woche dem Austrittsvertrag zustimmt. Andernfalls gilt die Verlängerung nur bis zum 12. April. In dem Fall soll London vor diesem Termin sagen, wie es weitergehen soll. Wir berichten ab 12 Uhr über die Entwicklungen im Parlament.